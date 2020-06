SCHINK, Louis



À Salaberry-de-Valleyfield, le 25 mai 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Louis Schink, résidant à Huntingdon.Fils de feu Rodolphe Schink et de feu Denise (Paré) Schink, frère de feu Danielle, il laisse dans le deuil ses soeurs et frères, Lise (feu Guy), Alain (Lisette), Aurèle (Barbara), Marie-Andrée (Normand), Marie-Josée ainsi que ses neveux et nièces, petites-nièces et petit-neveu, parents et amis.La famille exprime ses sincères remerciements au personnel du service des soins intensifs de l'hôpital du Suroît pour leurs bons soins durant les trois dernières semaines.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.www.jalarin.com