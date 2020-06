PHANEUF, Robert



Au Centre hospitalier de Granby, le 1er juin 2020, est décédé M. Robert Phaneuf.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Bannon, ses enfants issus de son mariage avec feu Yolande Richer: Christiane, Richard (Claudette), Luc (Kathy) et Chantal (Gaétan); ses petits-enfants: Jean-Louis (Julie), Julien, Jano, Naomi et Kiran; son frère Claude (Suzel), ses soeurs: Jeannine (feu Jean-Charles), Gisèle (Rolland), Lise et Pauline (Soeur Madeleine); sa belle-soeur Marie Goyer (feu Guy Phaneuf), ses beaux-frères: Pierre Bannon (Suzanne) et René Bannon (Maryse) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille remercie sincèrement l'équipe du CLSC de Granby ainsi que le service des soins palliatifs du Centre hospitalier de Granby pour les bons soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou au Centre hospitalier de Granby.