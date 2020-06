LÉVESQUE, Henriette

(née Matte)



À Montréal, le 1er juin 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Henriette Matte Lévesque. Elle était l'épouse de feu Roger Lévesque.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gilles (Roseline) et Élaine (Martin) et ses petits-enfants, Maude et Gabriel, Samuel et Sarah, ainsi que de nombreux autres parents.Elle aurait aimé faire un dernier adieu à ses ami(e)s bénévoles de la Paroisse St-Alphonse d'Youville et de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, où elle faisait du bien aux plus démuni(e)s d'entre nous. Une salutation spéciale à sa bonne et vieille amie Annie, qui l'aura accompagnée très longtemps dans sa mémoire.Aussi, la famille tient à remercier tout le personnel du 3e étage du CHSLD Berthiaume-du-Tremblay d'avoir veillé sur Henriette avec bienveillance.En raison des circonstances actuelles, la famille invitera les proches à une cérémonie commémorative à une date ultérieure. Les informations vous seront fournies lorsque la situation le permettra.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à votre Société Alzheimer locale ou la Société de Saint-Vincent-de-Paul.