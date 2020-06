BOURDON, Huguette



Le 29 mai 2020 est décédée Mme Huguette Bourdon à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants François et Richard (Marie-Ève), ses petits-enfants Lliliane et Grégoire Senécal, sa soeur Lise, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Légaré pour les bons soins prodigués pendant cette crise humanitaire.Au lieu des fleurs, des dons à l'église Saint-Charles-Borromée, à Verdun, seraient appréciés.