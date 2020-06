DUMOULIN née Allaire, Lucille



À Saint-Jérôme, le 5 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée entourée des siens, Mme Lucille Allaire épouse de feu Réjean Dumoulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Marcel), Francine (Stéphane), Jean-Marc (Marie-Rose), Christine (Martin), ses petits-enfants Audrey Anne, Alex, Marianne, Antoine et conjoint(es), ses arrière-petits-enfants Charlie, Liam et Julia, ses frères André et Georges, ses soeurs Aline, Jacqueline et Mariette, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Dans les circonstances de la Covid-19, la famille se recueillera dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Laurentides.450 438-1234 www.maisontrudel.ca