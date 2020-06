GUIMONT, Daniel



De Laval, le 28 mai 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Daniel Guimont, conjoint de Mme Carole Chabot.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Pascal et Corinne (Xavier), ainsi que ses frères et soeurs, Jean-Claude (Francine), Jacques (Mariette), Denise, Marie-France (René) et François (Linda), sa belle-famille Marc (Diane), Lyne (Jocelyn), Liette (Jean), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, amis et collègues de travail. Daniel rejoint son frère Yvan et sa soeur Yolande précédemment décédés.En raison des circonstances, un hommage lui sera rendu à une date ultérieure dans l'intimité de la famille et des amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.3495 BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934