DION BOURGEOIS, Claudette



Au pavillon Camille Lefebvre, à Lachine, le 26 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Claudette Bourgeois, des suites de la maladie Alzheimer, atteinte depuis 7 ans. Elle a travaillé plusieurs années à "Provisions Notre-Dame" à Lachine.Elle laisse dans le deuil son époux Gilles Dion, ancien facteur au bureau de poste à Lachine (41 ans), ses 2 filles Ginette (Pierre) et Suzanne (Alain), 4 petits-enfants Jean-François (Gabrielle), Catherine (Akim), Simon, Caroline (Mathieu), récemment 2 arrière-petits-enfants Caleb et Malik. Elle laisse également son frère Robert (Antoinette) et famille Bourgeois, sa belle-famille Dion, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Nous tenons à remercier le pavillon Camille Lefebvre à Lachine, au 4e pour les soins exceptionnels, les attentions et le support extraordinaire des membres du personnel.Considérant la situation actuelle, les rites funéraires se dérouleront à une date ultérieure. Un avis sera publié à cet effet.Merci, à l'avance pour les témoignages de sympathie qui peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer du Canada.