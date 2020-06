ST-ONGE BARBEAU, Gilberte



À St-Hubert, le 18 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Gilberte Barbeau St-Onge, épouse de feu Montcalm St-Onge.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Gilles (Connie), Huguette (Richard), Mario (Sylvie) et Michèle (Maurice), ses petits-enfants Nathalie, Martine, Nancy, Renelle, Dannick, Vanessa et Xavier, ses arrière-petits-enfants Mathis, Émy, Lily-Ann, Megan, Gabriel, Jacob et Charlie, sa soeur Ange-Aimée, ses belles-soeurs, ses beaux-frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Henriette-Céré pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Gilberte St-Onge.En raison des circonstances que nous vivons actuellement, une cérémonie en privée sera célébrée.