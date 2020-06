LÉVESQUE CHENAIL, Thérèse



À l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 27 mai 2020, à l'âge de 93 ans est décédée Mme Thérèse Chenail Lévesque, fille de feu Mathilde Marchand et de feu Sylvio Chenail.Elle laisse dans le deuil son mari John Lévesque, son fils Claude Perron (Mireille Daoust), sa belle-soeur Denise Laliberté, sa filleule Lise Chenail et plusieurs neveux et nièces.Selon les volontés de la défunte, il n'y aura pas de visites au salon ni de service religieux. L'inhumation aura lieu en toute intimité au cimetière Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Lacolle.Vous pouvez aussi faire un don spécifiquement aux préposés aux bénéficiaires de la résidence Le Bellagio (1205, chemin du Tremblay, Longueuil, Qc, J4N 1R4), laquelle est aux prises avec la pandémie du coronavirus (COVID-19) et un manque de ressources humaines. La défunte y a reçu les meilleurs soins pendant huit ans.La famille remercie tout le personnel de la résidence Le Bellagio ainsi que le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher.Veuillez envoyer vos condoléances au salon funéraire qui les communiquera à la famille.505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com