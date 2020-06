COURCHESNE LAMARCHE

Aline



À L'Épiphanie, le 22 mai 2020, à l'âge de, est décédée Aline Lamarche, épouse de feu Édouard Charles Courchesne.Elle laisse dans le deuil sa soeur Gilberte (feu Raymond Majeau), ainsi que ses neveux et nièces: sa filleule Chantal, Nicole, Michel, Marcel, Jean-Yves Majeau, Yvan Paquin, feu Jocelyn, Michel, Germain, Richard, Lucille, Johanne et Andrée Lamarche. Elle laisse également plusieurs parents de la famille Courchesne.En ce temps de pandémie, les funérailles auront lieu ultérieurement.5 RUE LEBLANCL'ÉPIPHANIEDes dons à la Fondation Santé Sud de Lanaudière seraient appréciés.fondation@cssssl.caLa famille remercie sincèrement tout le personnel du 2e et 3e étage du CHSLD de l'Assomption pour les bons soins et les attentions qui lui furent prodigués.