COMTOIS, Suzanne



À Pointe-Claire, le 27 mai 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Suzanne Comtois, conjointe de M. Denis Tremblay.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Claire Tremblay, son oncle Pierre-Paul Latendresse ainsi que plusieurs parents et amis du monde de l'éducation de la Commission scolaire Baldwin Cartier et de Marguerite Bourgeoys.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital général du Lakeshore pour leur soutien et les bons soins prodigués.Selon sa volonté, elle sera inhumée au Cimetiere St-Lin des Laurentides.