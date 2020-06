MÉTIVIER, Yvette (née Mercier)



Au Centre Champlain à Brossard, le 28 mai 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Yvette Mercier, épouse de feu Joseph Métivier. Elle était la mère de: feu Claude (feu Jacqueline), Jean (Réjeanne), Gilles (Pierrette), Gaétan (Louise), Claire (Claude), Gaston (Francine), Claudette (Daniel), Bernard (Johanne), Andrée (Gaétan) et Nancy (Tony). Elle laisse également 28 petits-enfants, 29 arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les visites et la cérémonie auront lieu au Jardin Urgel Bourgie à Saint-Hubert à une date ultérieure après les restrictions.