LAFORTUNE, Gérard



À Montréal, le 16 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Gérard Lafortune, époux de feu Denise Cadieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Nagui Rabbat), Daniel (Sylvie Morin) et Johanne (feu Michel Prud'homme), ses petits-enfants Philippe, Catherine, Anne et Émilie, ses arrière-petits-enfants Jasmine, Charlotte et Bella ainsi que neveux et nièces, parents et amis.L'inhumation intime et privée aura lieu le mardi 9 juin à 13h30 au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.