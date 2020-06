Au Pain Doré: pains, croissants et viennoiseries à portée de main

Pour ne pas céder au vent de panique qui a soufflé avec l’arrivée de la COVID-19, les boulangeries montréalaises Au Pain Doré ont suivi à chaque jour les résultats de leurs ventes ayant drastiquement chuté.

Afin d’éviter de perdre de l’argent dans leurs quatre boutiques restées ouvertes - celles du Marché Jean-Talon, de Côte-des-Neiges, de Rouen et de Laurier -, elles ont matérialisé une idée.

«Depuis un certain temps, on parlait de faire la livraison, confie Pascale Closson-Duquette, chef de l’administration du groupe Le Duff, derrière les boulangeries. On ne l’avait toujours pas fait, alors ç’a vraiment accéléré notre démarche.»

PHOTO COURTOISIE

Tout cuit dans le bec

Des commandes peuvent désormais être effectuées par téléphone et sur l’application Au Pain Doré.

Devant répondre à de nouveaux besoins, les employés ont accepté d’enfourcher leur vélo et de sillonner les rues de Montréal pour livrer baguettes, croissants, viennoiseries et dîners dans un court rayon. L’entreprise a également choisi de faire appel aux services d’Uber Eats et de DoorDash.

Bien que les achats aient été beaucoup moins importants au cours des dernières semaines Au Pain Doré, un produit a réussi à tirer son épingle du jeu.

«La chose qui a bien marché, c’est le “take and bake” (prêt à cuire). On en vendait un petit peu avant, mais on a vraiment vu une augmentation. Dans les congélateurs de chaque boutique, on a des paquets de croissants, de chocolatines...»

L’arrivée du beau temps a aussi eu une incidence commerciale positive. «Les gens ont envie un petit peu plus de sortir. Même s’il n’y a pas de terrasse, à Laurier, on a l’église à côté. Donc, les gens viennent se chercher à manger, vont sur le pavé de l’église et mangent par terre. Ils se créent leur petite terrasse.»

PHOTO COURTOISIE

Son propre pain?

Apparue au début du confinement, la mode de faire son pain chez soi n’a pas été un élément observé dans la diminution des ventes chez Au Pain Doré. Faire du pain de ménage ou une miche, ça passe encore, mais c’est plus difficile quand on souhaite obtenir une baguette.

«Je l’ai essayé, laisse savoir Pascale Closson-Duquette. Même si je travaille dans une boulangerie, j’en ai fait à la maison et une fois, c’est assez. Le "trip" est passé et je vais continuer à l’acheter.»

Plus de 1000 viennoiseries données

L’équipe d’Au Pain Doré a choisi d’alléger le quotidien de plusieurs professionnels de la santé et employés de centres jeunesse de Montréal en distribuant gratuitement plus de 1000 viennoiseries depuis le début de la pandémie de COVID-19.

D’autres endroits pour commander son pain

- Les boulangeries Première Moisson (plusieurs villes)

Institutions depuis 1992, elles offrent un large comptoir de pains, pâtisseries et repas prêts-à-manger frais, livrés chez soi.

www.premieremoisson.com

- Du pain... c’est tout! (Saint-Roch-des-Aulnaies)

Pour mettre la main sur une miche levain, une baguette, un pain bâtard, de seigle ou simplement ménage, avec plusieurs déclinaisons.

www.boulangeriedpct.squarespace.com

- L’atelier du pain (Magog)

Conçus sur place avec des produits locaux, les baguettes et pavés côtoient harmonieusement les biscuits, viennoiseries, tartes et salés.

www.latelierdupainlivraison.com

- La bête à pain (Laval et Montréal)

Du pain et des sandwichs à se mettre sous la dent, mais aussi un menu comprenant soupes et salades, ainsi qu’une sélection de vins.

www.labeteapain.com