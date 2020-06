Bienvenue BBQ!

On peut suivre les différentes étapes du confinement que l’on vient de vivre en observant la popularité des recettes sur les différentes plateformes culinaires. La boulangerie a d’abord connu un engouement surprenant, puis les émissions de pâtisseries se sont hissées au sommet des plus regardées sur les chaînes spécialisées. C’est la saison du barbecue et ils sont dorénavant permis... avec distanciation. À vos tablettes ou à votre grille-télé, voici quelques suggestions pour vous inspirer !

Fous de BBQ

Vous voulez retisser des liens avec votre voisinage ? Vous pouvez vous inspirer de cette compétition amicale animée par notre homme fort pro du barbecue Hugo Girard et le chef anarchiste Bob le chef. C’est l’occasion d’observer les techniques de chacun. Comment l’un grille ses queues de langoustines et l’autre, son carré de porc. Le BBQ est quasiment un sport national au Québec quand arrive le beau temps. Cette compétition nous montre que les passionnés de BBQ n’ont pas de limites à leur imagination. Plusieurs recettes font preuve d’audace : saumon fumé au rhum, poulet jerk et bananes plantains, côtes levées de bœuf et chips de lard salé. Et le burger plusieurs fois revisité.

► Mardi 18 h 30 sur CASA

Les incontournables du BBQ

On le surnomme le maître du grill, un spécialiste du barbecue américain francophile qui multiplie les collaborations tant à la télé québécoise qu’à la télé américaine. Ses livres se sont vendus à plusieurs millions d’exemplaires. Pas la peine de vous dire qu’il en a testé des recettes sur grill ! Ici, il propose de grands classiques du barbecue faciles à faire. Idéal pour le chef débutant qui veut savoir par où commencer. Bavette, brochette, filet de porc, Raichlen s’attaque à toutes les pièces de viande, mais on apprécie aussi des incontournables végé à faire griller comme la salade césar au fromage bleu ou le fromage Paillasson au miel et à la menthe.

► Lundi 19 h à Zeste

► Recettes disponibles sur foodlavie.com

► À noter : on retrouve aussi Steven avec Martin Juneau (lundi 5 h) à La tag BBQ où des chefs du Québec doivent relever des défis sur le grill.

Curieux Bégin

On abuse du BBQ, c’est la mission que s’est fixée Christian Bégin pour sa 12e saison à la barre de la populaire émission. Il a parcouru le Québec, et ses tablées, souvent à l’extérieur (bien que tournées bien avant la pandémie), sont toujours aussi conviviales. Les produits locaux sont mis de l’avant et dans plusieurs cas, les recettes nous font voyager hors de nos frontières. Il termine sa saison cette semaine avec des grillades d’inspiration latine en Mauricie.

► Jeudi 21 h à Télé-Québec

► Recettes disponibles sur curieuxbegin.telequebec.tv

Ricardo

Photo Ricardocuisine

Pendant l’année, Ricardo Larrivée nous alimente, depuis 18 ans sur les ondes de Radio-Canada, de toutes sortes de recettes dont plusieurs sont très faciles à réaliser en semaine. Son magazine (papier), actuellement en vente, mise sur le BBQ et plusieurs recettes font l’objet de capsules web très simples sur sa plateforme. On aime notamment les brochettes de crevettes savoureuses au citron (seulement 4 ingrédients), les côtelettes de porc au miel (5 ingrédients), la recette d’épices à steak très polyvalente et sans sel et les aubergines farcies.

► Ricardo disponible sur Ici Tou.tv

► Recettes de barbecue disponibles au ricardocuisine.com

Steven Raichlen’s | Project Fire et Steven | Raichlen’s Project Smoke

Quand il est question de barbecue, Steven Raichlen est partout. On dit qu’il est celui qui révolutionne le BBQ. Les projets Fire et Smoke sont diffusés sur plusieurs chaînes locales américaines. Il nous y donne accès en rafale via sa plateforme. Project Fire propose d’ailleurs de nouvelles techniques de gril, au gaz, au charbon, au bois. Il est notamment le pro de la brisquet, fameuse poitrine de bœuf que l’on veut tendre. Raichlen ose aussi les desserts sur le feu. Project Smoke s’intéresse davantage à ce qui est fumé. Dans tous les cas, il maîtrise l’art de la cuisson parfaite. Pas étonnant qu’il soit la bible du barbecue !

► Disponibles via stevenraichlen.com

BBQ non-stop

On retrouve à nouveau Hugo Girard, mais cette fois au côté du chef Ian Perreault. Les deux passionnés de BBQ nous donnent rendez-vous en plein air, dans toutes les conditions et toutes les saisons. Grâce à la créativité de Perreault, les recettes sont relevées ce qui nous permet plusieurs variantes avec une même pièce de viande. On apprécie le smoked meat au whisky et à l’érable, le gravlax de truite terminé sur le BBQ, les tacos au porc effiloché et au mahi-mahi.

► Lundi 18 h 30 à Zeste

BBQ Pitmasters : les champions du BBQ

Cette émission de télé-réalité propose une compétition culinaire assez impressionnante. Végétarien ou âme sensible, il faut parfois s’abstenir, car la quantité de viande y est imposante. Ce qui en fait l’intérêt plus que les recettes, c’est cet accès à une communauté de vrais passionnés du grill.

► Lundi 19 h à Zeste

Eat, sleep, BBQ

Cette série, d’abord diffusée sur Food Network, n’a connu qu’une saison animée par le chef Rashad Jones. Propriétaire d’un populaire camion-restaurant en Floride, Jones propose ici un road trip à la recherche des meilleures recettes de barbecue des États-Unis. On regarde plus pour la quête que pour les recettes toutefois.

► Jeudi 22 h au Cooking Channel Canada

Fire Master

Une autre compétition culinaire qui met en vedette le barbecue. Animée par le chef ontarien Dylan Benoît, trois concurrents s’y opposent lors des deux premières rondes. Le gagnant doit alors affronter une des chefs juges lors de la ronde finale. Thème et défis sont mis de l’avant à chaque épisode.

► Jeudi 23 h et samedi 11 h sur Food Network Canada

Watts on the Grill

Le chef Spencer Watts est reconnu pour la qualité de sa technique culinaire et ses mises en scène comiques. Il s’amuse d’ailleurs à nous montrer ses talents de comédien tout en nous donnant ses trucs pour s’attaquer à la cuisine sur barbecue. Bref, une émission un brin déjantée. Un format qui a été distribué dans une trentaine de pays.

► Disponible sur Crave