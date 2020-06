BONNEVILLE, Noëlla (née Massé)

Le 27 mai 2020, Noëlla Bonneville (née Massé), épouse de feu Bernard Bonneville, est décédée en toute quiétude à l'âge deFille aînée d'Armand Massé et de Marie Séguin, elle laisse dans le deuil ses six enfants, France (Robert), Paul (Louise), Jean (Christiane), Denise (Jacques), André (Lyne) et Luc (Gina), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Roland (surnommé Bobby), sa belle-soeur par alliance Gisèle, ainsi que plusieurs neveux et nièces.Comme en a témoigné avec coeur l'une de ses petites-filles : " Il y a de ces gens qui nous marquent pour la vie. Ce ne sont pas des paroles ni des gestes qui se sont gravés en nous, mais l'entièreté de leur personne. Ma grand-mère était de ceux-là. " La bonté, la douceur, la grandeur d'âme de Noëlla continueront de guider notre cheminement dans la vie.Elle nous aura choyés de sa présence affectueuse pendant de longues années, nous aura comblés de bonheur et de fierté en devenant centenaire. Les plus petits auront eu l'immense privilège de connaître leur arrière-grand-maman. Attentionnée envers tous les siens, Noëlla avait dans son coeur une place importante pour chacune et chacun. Pour garder le contact avec tout son monde, elle avait relevé le défi de communiquer par courriel. Sa joie de vivre, son accueil, sa vivacité d'esprit, sa belle force de caractère et son amour ont fait d'elle une personne d'exception ainsi qu'une source intarissable d'inspiration pour toute sa famille et son entourage. Elle nous manquera.Dans les derniers moments, Noëlla a exprimé la gratitude d'avoir eu une belle vie, une bonne santé, de bons enfants. Au fond, elle se préparait à aller retrouver son Bernard, décédé quelques mois plus tôt… Qu'ils reposent en paix, à nouveau réunis.Le contexte sociosanitaire actuel ne permettra pas de tenir des funérailles. La famille se rassemblera en privé, à une période ultérieure, pour rendre un dernier hommage.Ceux et celles qui désirent se recueillir au columbarium ou témoigner leur sympathie sont priés de s'adresser au complexe funéraire Alfred Dallaire Memoria de Laval (514-277-7778 ou 1-866-277-7778).En temps de pandémie, des dons à l'organisme Moisson Montréal ou à la Guignolée des médias seraient également appréciés.Sincères remerciements à tous les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laurentien, de Sainte-Agathe-des-Monts.