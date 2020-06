TOUSIGNANT, Gilles



Il a su nous partager sa curiosité, son humour, son amour des voyages et son sens de la famille. Il nous a quittés, calme et serein, dans un environnement bienveillant et rempli d'amour, entouré de son épouse Micheline, sa compagne des 65 dernières années, de ses enfants, Johanne, Martine, Marc, Carole et Bruno ainsi que de Geneviève, l'une de ses chères petites-filles.Il laisse à chacun de ses cinq enfants, de ses dix petits-enfants et de ses trois arrière-petits-enfants, ainsi qu'aux conjoints, le souvenir d'un père, grand-père et arrière-grand-père très aimant, plein d'humour et passionné du jardinage. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Denise, Margot, Thérèse et son frère Roger.La famille se recueillera en toute intimité. Une cérémonie religieuse aura lieu ultérieurement.Des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer.