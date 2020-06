GENDRON (née Goulet) Monique

GENDRON (née Goulet)

À Laval, le 28 mai, à l'âge de 85 ans, est décédée Monique Goulet, épouse de feu Pierre Gendron.Elle laisse dans le deuil ses filles Lynda (Richard Desjardins) et Isabelle, sa soeur Suzanne, ses frères Rosaire et Benoît, ses neveux, ses nièces ainsi qu'autres parents et amis.Ses filles tiennent à remercier chaleureusement le personnel de la Résidence Laval-Ouest.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité.T : 514 721-4925 / F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)