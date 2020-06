AUBRY, Jean



Au Foyer de Châteauguay, le 31 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean Aubry, époux de madame Claudette Brossard, de Ste-Martine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Louise), France (François) et Benoit (Annie), ses petits-enfants Marco, Jo-Annie (Jérémy), Vincent (Stéphanie), Caroline, Claudia, Marie-Soleil (Marc-André), Justine et son arrière-petit-fils Kylian, ses soeurs Yolande, Gisèle et Cécile, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, sous le respect des directives de la santé publique concernant la distanciation sociale et le port du masque, le samedi 20 juin 2020 de 10h à 14h, et une cérémonie commémorative suivra dans l'intimité de la famille à la:STE-MARTINE, QC J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer Suroit (formulaires disponibles en ligne ou au salon funéraire).La famille tient à remercier spécialement le personnel soignant du 4e étage du Foyer de Châteauguay pour leur dévouement et les excellents soins qui lui ont été prodigués.