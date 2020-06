BURLA, Juliette (née Paradis)



À Laval, le 14 mai 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, Madame Juliette Paradis.Outre son époux, Antonin Burla, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel, Luc, Geneviève (Somsak Amatayakul) et Véronique (Yves Dufort), ses petits-enfants Rébecca, Jérémi, Louis et Rosemarie et son arrière-petit-fils Sasha.Elle laisse aussi dans le deuil son frère Raymond-Marie (Monique Paré), sa belle-soeur Lise Laberge (feu Jean-René), ainsi que de nombreux parents et amis.Elle rejoint son père (feu Louis Paradis), sa mère (feu Fédora Perreault), ses frères (feu Michel, Jean-René et Claude) et sa soeur (feu Louise).La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD St-Jude d'avoir veillé sur Juliette avec bienveillance.Malheureusement, en raison des circonstances actuelles liées à la pandémie, la famille tiendra des funérailles restreintes et dans la plus grande intimité, le 11 juillet. Un événement pour souligner la vie de Juliette et qui rassemblera famille et amis pourrait avoir lieu à une date ultérieure.Vos pensées et prières peuvent être partagées surVos témoignages de sympathie peuvent également se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.