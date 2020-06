Déconfinement: de l’humour à consommer sur le web

Même si la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a donné une petite lueur d’espoir en mentionnant que des salles de spectacles pourraient rouvrir d’ici le 24 juin, les humoristes ne retrouveront probablement pas leur public avant encore plusieurs mois. D’ici là, le web permet de voir gratuitement plusieurs spectacles ou émissions d’humour. En voici quatre à surveiller.

Les Denis Drolet – En attendant le beau temps

Capture d'écran, TOU.TV

Les Denis Drolet ont terminé la tournée de leur quatrième spectacle au moment même où la pandémie a éclaté, en mars. Il était moins une pour Denis et Denis ! Il y a quelques jours, le duo a rendu public ce spectacle très absurde sur l’extra de TOU.TV. En attendant le beau temps sera aussi diffusé en deux parties sur ICI Radio-Canada Télé les deux prochains dimanches, à 21 h. Un spectacle qui cadre bien avec l’arrivée du beau temps.

Sugar Sammy and Friends

Capture d'écran, Crave

Sugar Sammy a récemment vu les trois saisons de la série Ces gars-là, où il tient la vedette avec Simon Olivier Fecteau, arriver sur la plateforme Crave. L’humoriste s’y trouve également avec le spectacle anglophone Sugar Sammy and Friends, qui a été capté à Just For Laughs il y a quelques années. Parmi les invités, on compte Ismo, Michael Mittermeier et Urzila Carlson.

Voulez-vous rire avec moi ce soir ?

Capture d'écran, Netflix

Dans ce documentaire diffusé sur Netflix, on suit l’humoriste français Yacine Belhousse qui parcourt le globe pour aller voir comment les humoristes arrivent à faire rire différentes cultures. Il y rencontre notamment Gad Elmaleh­­­, Eddie Izzard, Bill Burr et Kyan Khojandi, mais aussi les Québécois Mike Ward, Korine Côté, Virginie Fortin et Charles Deschamps­­­. Le docu aborde notamment l’arrivée du Bordel Comédie­­­ Club à Montréal il y a quelques années.

Paul Taylor – #FRANGLAIS

Capture d'écran, YouTube

Le Britannique Paul Taylor est encore peu connu ici et il devait venir participer au festival Juste pour rire cet été avant que la pandémie ne fasse des siennes. Avant de pouvoir le découvrir un jour en personne, on peut regarder gratuitement son spectacle complet #FRANGLAIS, qu’il avait promené en Europe de janvier 2016 à janvier 2019. Comme son titre l’indique, l’humoriste livre son spectacle dans les langues de Molière et de Shakespeare, lui qui habite Paris depuis une dizaine d’années. Un nom à retenir.