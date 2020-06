Des articles de golf, des vêtements et des produits alimentaires

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Atelier Murri : créateur de vêtements écoresponsables fabriqués ici

Vous cherchez des vêtements faits de fibre naturelle, de matériaux recyclés et confectionnés localement ? Atelier Murri vient de lancer ses nouvelles collections estivales de vêtements et de chaussures sur sa boutique en ligne. Les créations des designers Lambert Perera Cortes et Selma Casal seront aussi bientôt disponibles à leur magasin situé rue Rachel, à Montréal, dès la réouverture. La sélection printemps-été met de l’avant des tissus organiques – comme le chanvre, le coton organique et la laine biologique – ainsi que des matériaux écoresponsables, recyclés ou en fin de vie. « Nous portons une attention particulière au choix des matières premières et privilégions la confection locale pour tous nos vêtements, notamment les t-shirts, les chandails, les chemises, les pantalons et les jeans », expliquent les propriétaires d’Atelier Murri.

En cette période de pandémie, ils ont développé une collection spéciale intitulée Histoires de confinement, reproduisant des dessins de l’illustratrice Youloune de moments vécus durant ce drôle de printemps. Un projet à portée sociale puisque 8 % des ventes seront remis à la Fondation Le Chaînon qui vient en aide aux femmes en difficulté.

En plus de ses collections de vêtements, Atelier Murri offre une sélection d’articles de maison en céramique, de bijoux et de chaussettes créés par des artisans d’ici.

► www.ateliermurri.com/

Un café qui peut faire une différence pour Moisson Montréal

Café Touché, c’est un curateur de cafés. Il agit comme intermédiaire entre les amateurs du fameux liquide noir et les artisans torréfacteurs. Ses produits sont distribués dans des points de vente un peu partout dans la province et sont aussi vendus sur sa boutique en ligne. L’entreprise propose une collection de cinq cafés Touché torréfiés à Montréal, en version classique ou certifiés biologiques et issus du commerce équitable, de même que les cafés Ricardo. De plus, elle offre une sélection d’articles pour les amateurs de café (chauffe-tasses, émulsionneurs, etc.).

En ce temps de confinement et de distanciation, le torréfacteur a créé son nouveau café « tête-à-tête » dont 10 % des ventes sont remis à Moisson Montréal. Une façon de faire une différence positive dans la communauté avec un produit local.

Café Touché livre partout au Québec.

► www.cafetouche.ca/

Des laitues bien d’ici

Les produits Attitude Fraîche, ces mélanges de bébés laitues prélavés, sont emballés et cultivés (en saison) à Sherrington, en Montérégie, par Vegpro International. On les retrouve dans la plupart des grandes chaînes d’épiceries. La marque comprend également des kits de salade en format familial et individuel, très pratiques pour les gens pressés qui veulent bien manger. L’entreprise, qui a été fondée en 1998 par Pierre et John Van Winden, des Hollandais d’origine, produit aussi une vaste gamme de légumes sur ses propres terres au Québec, en Floride et en Colombie-Britannique, ce qui lui permet de fournir des produits frais toute l’année à sa clientèle.

► www.vegpro.com/fr/

S’équiper pour le golf à prix compétitifs

Pas besoin de dépenser de gros sous pour s’équiper pour le golf. Le détaillant en ligne Golf Avenue propose un vaste choix d’articles neufs ou d’occasion dans la plupart des grandes marques : bâtons et balles, sacs et chariots manuels, vêtements et accessoires, l’inventaire compte plus de 50 000 articles. Les bâtons d’occasion sont photographiés sous différents angles avant d’être affichés dans la boutique en ligne. Les consommateurs n’ont donc pas de surprises sur la condition de leur équipement une fois qu’il est livré à la maison. La politique de retour est de 30 jours pour les bâtons, les vêtements et les chaussures de golf. Le détaillant a mis en place un protocole sanitaire rigoureux pour éviter la propagation du coronavirus. Ainsi, les articles retournés sont mis de côté pour une période 72 heures avant d’être inspectés et remis en vente.

► www.golfavenue.ca/fr/

