Des cuves faites par des gens de l’Ouest

Un syndicat accuse Molson Coors de favoriser des travailleurs de l’Ouest canadien en pleine pandémie pour faire les cuves de sa nouvelle usine de Longueuil, ce que nie le brasseur.

« On dit que Molson reste un fleuron québécois, alors pourquoi la majorité des gars viennent de l’entreprise de Colombie-Britannique Nickel Bros ? » s’est demandé Pierre-Luc Martin, agent d’affaires du Local 271 de la Fraternité Internationale des chaudronniers.

Ces cinq derniers mois, le syndiqué dit avoir approché Molson Coors à maintes reprises pour savoir pourquoi une dizaine de travailleurs qui font ses cuves et ses réservoirs à bière viennent de l’Ouest, et non du Québec.

« Nos travailleurs consomment local. Ils boivent de la Molson, alors qu’eux vont chercher leur main-d’œuvre ailleurs », s’est désolé Pierre-Luc Martin, en pointant du doit le brasseur, qui investi 500 millions $ dans le projet.

À côté de lui, Bruno Guilmette, gérant d’affaires du Local, en avait long à dire.

« Pourquoi ils font venir du monde de là-bas alors que plus de 80 % de nos membres ne travaillent pas en raison de la COVID-19 et des ralentissements sur les chantiers ? C’est ça qui fâche nos gars. »

Au Québec, les chaudronniers compagnons, avec trois ou quatre ans d’expérience, gagnent de 40 $ à 42 $ l’heure environ, souligne le syndicat, ce qui leur fait croire qu’il pourrait y avoir des travailleurs au rabais sur le chantier.

« Je discute avec un représentant de Nickel Bros depuis le mois de février pour qu’il embauche des Québécois, mais ça traîne toujours en longueur. Même chose avec Molson », a soupiré Pierre-Luc Martin, qui ajoute que les chaudronniers québécois ont l’expertise pour faire le travail.

« C’est faux »

Hier, Molson Coors a reconnu que Nickel Bros fait bel et bien appel à des travailleurs de l’Ouest canadien, mais a nié qu’ils soient majoritaires sur son chantier de Longueuil, comme l’a avancé le syndicat des chaudronniers.

« C’est faux, a rétorqué au Journal son porte-parole, François Lefebvre, piqué au vif par la question. Plus de 95 % des employés proviennent du Québec ».

« Pour l’installation des cuves, il y a trois ou quatre personnes qui viendraient de l’Ouest canadien. La majorité, le reste, ça sera du Québec », a-t-il dit.

Nickel Bros a une lettre d’approbation, a fait les approches nécessaires avec la Commission de la construction du Québec (CCQ) et a embauché des syndiqués d’ici, a assuré M. Lefebvre.

« C’est une pratique qui est très spécialisée dans le transport. Ce que l’on nous dit, c’est que l’on n’a pas les expertises ici, donc c’est pour ça que l’on a embauché quelques personnes de Nickel Bros de l’Ouest canadien », a-t-il expliqué.

Jointe par Le Journal, la porte-parole de Nickel Bros, Cassidy v. Ros, n’a pas été en mesure de répondre à nos questions hier.

Quant à la v.-p. de l’entreprise québécoise Pomerleau, qui construit la brasserie, elle ne nous a pas rappelés non plus.