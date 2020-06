LEFRANÇOIS, Alice

née Imbeault



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Alice Imbeault, épouse de feu M. Laurent Lefrançois, à l'âge de 92 ans. Elle était la fille de feu Zoël Imbeault et de feu Stella Duguay. L'ont précédée : ses soeurs Angela et Stéphanette, son frère Guy et sa fille Nancy.Elle est décédée des suites de la COVID-19, le 28 mai 2020, au CHSLD St-Jude à Laval.Elle laisse dans le deuil ses filles Lise (Michel) et Linda, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD pour les bons soins prodigués.