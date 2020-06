Distanciation sociale: le bar Taverne Midway prêt à recevoir les clients

Si plusieurs tenanciers de bars de Montréal soutiennent que la distanciation sociale est impossible dans leurs établissements, le copropriétaire de la Taverne Midway, Charles Landry, estime que c'est tout le contraire.

«Je pense que mon bar est de loin plus sécuritaire que bien des épiceries et des parcs remplis de gens», avance M. Landry.

Même si le gouvernement n'a pas encore annoncé de date de réouverture pour les bars, M. Landry a pris de l'avance en mettant en place plusieurs mesures pour respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«Au Midway, la distanciation ce n’est pas trop un problème, car j’ai une capacité de 200 personnes. D’abord, j’ai déplacé chacune des tables à six pieds de l’une de l’autre. Alors, je peux avoir une capacité entre 60 et 80 personnes en respectant une distanciation sociale», explique-t-il.

M. Landry a aussi installé des panneaux de plexiglas au bar et en cuisine, un système d’attente avec fiches à l’entrée, un distributeur automatique de désinfectant à mains à l'entrée du bar et aux toilettes.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

«On a fait installer des genres d’équerres en bas de porte, pour ouvrir les portes avec les pieds au lieu des mains à l’entrée des salles de bains. De plus, on aura des menus électroniques. Les gens n’auront qu’à se brancher au wifi de la Taverne sur leur téléphone et en se branchant, le menu apparaîtra sur leur écran», raconte-t-il.

Le tenancier n’attend donc que le feu vert de la Santé publique pour rouvrir son établissement, même si cela comporte la gestion des clients afin de faire suivre les règles.

«En milieu de bar, on est habitué. COVID ou pas COVID, c’est notre responsabilité en tant que tenancier et ça fait partie de notre métier», dit-il.