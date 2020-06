Du karting à la monoplace

Justin Arseneau fait partie de cette jeune génération de pilotes qui ont appris à piloter sur des circuits de course bien avant de détenir un 14 ans, il devra patienter un peu avant de détenir cette attestation qui lui permettra de rouler sur les voies publiques au volant d’une voiture.

Mais peu importe. C’est sur une piste de course qu’il veut s’exprimer. Après avoir fait ses classes en karting, le pilote de Morin Heights s’apprête à franchir une étape importante dans sa carrière.

Il entend disputer en 2020 une première saison au Championnat américain de Formule 4, une série de développement très populaire chez nos voisins du sud, comme en témoigne son taux de participation de près de 30 engagés.

Début de saison retardé

La pandémie de COVID-19 a toutefois retardé son entrée. Les trois premières étapes de la saison sont maintenant prévues les 26, 27 et 28 juin au circuit de Mid-Ohio, une destination qui ne figurait pas au calendrier initial divulgué en début d’année.

Nous l’avons rencontré il y a quelques jours au circuit ICAR de Mirabel, où il a bouclé quelques tours de piste au volant de sa nouvelle monoplace.

« Le karting, c’est bel et bien terminé pour moi, a-t-il déclaré d’entrée de jeu. Je suis prêt à passer à une autre étape. Je réalise que c’est un pas important vers l’avant. »

Le kid a raison. La Formule 4 est une vraie machine de course.

« Dès mes premiers tours de roue, a renchéri Arseneau, j’ai rapidement réalisé que l’écart était considérable avec le karting. Une F4, c’est beaucoup plus puissant. Je dois aussi m’adapter à la suspension et au freinage. C’est un monde de différence. »

Le passage des rapports de boîte de vitesses est effectué à l’aide de palettes derrière le volant.

« De ce côté-là, je n’ai eu aucune difficulté puisque ça fait des années que je m’entraîne à l’aide d’un simulateur. »

Un circuit dans sa... cour

Parlant de simulateurs, Arseneau est en terrain de connaissance. Au récent championnat canadien Sims Racing, il s’est classé deuxième lors d’une épreuve virtuelle qui utilisait la configuration du circuit Gilles-Villeneuve.

Il a l’immense privilège de compter sur les installations du circuit ICAR, propriété de son père Marc.

« Je reconnais, a dit fiston, que c’est un avantage pour moi. Et j’en profite le plus souvent possible. »

Le quatrième rang en Italie

Arseneau est devenu, l’an dernier, le tout premier Canadien à participer au prestigieux championnat de CIK Academy Trophy, qui a servi de tremplin à des pilotes aujourd’hui passés en F1, dont Charles Leclerc et Esteban Ocon.

Il s’est notamment retrouvé au pied du podium lors d’une étape en Italie.

« Ce fut une expérience très enrichissante, a-t-il affirmé. Le niveau de compétition est très fort. C’est une bonne façon de se comparer aux meilleurs. J’étais un des plus jeunes pilotes à y participer. De toute façon, j’en ai pris l’habitude, a-t-il avoué. J’ai toujours affronté des gens plus vieux que moi.

« Des pilotes comme Leclerc, Ocon et Daniel Ricciardo sont des inspirations pour moi, a-t-il conclu. Je souhaite un jour suivre leurs traces et accéder à la F1. »

L’impasse sur les premières épreuves ?

Photo Martin Chevalier

Comme son fils, Marc Arseneau est impatient de renouer avec les sites de courses automobiles. D’autant plus que Justin entreprend une nouvelle étape dans sa jeune carrière de pilote en participant au championnat américain de Formule 4.

Les premières courses de 2020 ont été reportées en raison de la pandémie. Le début de la saison est maintenant décalé à la fin de juin au complexe de Mid-Ohio, dans l’État de l’Ohio.

« Le problème, rapporte le paternel, c’est que nous ne sommes pas certains d’être autorisés à franchir la frontière américaine. J’ai entrepris des démarches pour en savoir davantage. Nous devons nous diriger vers les États-Unis par la voie terrestre avec notre équipement, dont la voiture de Justin.

« Nous allons vérifier auprès des dirigeants de la F4 si on ne pourrait pas obtenir un document attestant que nous allons participer à des courses aux États-Unis, a-t-il poursuivi. Je sais que le pilote québécois Alex Labbé a réussi en présentant une confirmation de NASCAR. Nous souhaitons la même réponse favorable. »

Trois Canadiens

Au pire, Arseneau devra faire l’impasse sur les premières épreuves. Le plateau des inscrits comporte jusqu’à présent huit pilotes étrangers dont l’accès aux États-Unis n’est pas assuré non plus.

Arseneau, Logan Cusson, de la Colombie-Britannique, et le Torontois Nicholas Christodoulou sont les trois Canadiens du groupe.

La Formule 4 entreprend sa cinquième année au sud de la frontière. La monoplace utilise un châssis Ligier JS et est propulsée par un moteur Honda.

Chaque week-end de compétition comporte trois courses, sauf à Austin, au Texas, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis de F1, où seulement deux épreuves sont programmées. Reste maintenant à savoir si cet événement, compromis par la COVID-19, aura lieu comme prévu.

Calendrier 2020 en F4