LAVOIE, Marc-André



À la Maison Adhémar Dion, le 1 juin 2020, à lâge de 70 ans, est décédé M. Marc-André Lavoie, époux de feu Lise Guénette.Il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère, Claudette Lavoie Lefebvre (feu Rodrigue Lefebvre), Pierrette Lavoie (Claude Mérineau) et Gérald Lavoie (Jasmine Beauchamp), ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Notez qu'en raison des circonstances actuelles, il n'y aura pas d'exposition et l'inhumation sera faite au Repos Saint-François d'Assise à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar Dion ou à la Société canadienne du cancer.MASCOUCHE