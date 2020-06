Lamarre, Yvon



À Montréal, le 2 juin 2020, est décédé Yvon Lamarre à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil, son épouse Lise Hébert et ses quatre enfants, Catherine (Jean-Raymond Spénard), Benoit, Sophie et Marthe (Robert Siegel); ses petits-enfants Elisabeth, Sarah et Zachary; sa soeur Françoise, ses nièces, son neveu et amis.Homme qui marque la vie économique et sociale de Montréal. Visionnaire et dévoué au bien commun des Montréalais, particulièrement des plus vulnérables, il a aussi influencé l'évolution urbaine et humaine de Montréal des années 80.Diplômé des HEC, à partir de 1962, Yvon Lamarre dirige l'entreprise familiale Lamarre et Frères. Il débute sa carrière politique en 1966 alors qu'il est élu conseiller municipal du district de St-Henri. Réélu de 1970 à 1982, il sera consécutivement Membre (1970), Vice-Président (1974) puis Président du Comité exécutif de la Ville de Montréal de 1978 à 1986. Il siègera aussi comme VP du Comité exécutif de la Communauté Urbaine de Montréal. Ses qualités d'administrateur intègre et de gestionnaire redoutable, lui permettent de mener à terme de grandes réalisations.• La création du parc du Canal Lachine et l'introduction des premièresgrandes pistes cyclables à Montréal et suit la réalisation d'autresgrands parcs régionaux;•L'opération 20,000 logements donne accès aux jeunes familles à despropriétés abordables et permet la construction d'habitations à loyermodique pour les personnes à faible revenu;•L'accessibilité universelle aux personnes à mobilité réduite parl'amendement du code du bâtiment et par la réfection des rueset des trottoirs aménagés de rampes d'accès.•Le développement et l'inclusion du transport adapté aux personnes àmobilité réduite " sur demande " dans l'offre de services de la STCUM;•Les Maisons de la culture;•Le prolongement du métro dans le Sud-Ouest.De 1990-1995, Yvon Lamarre est éditeur du Journal de Montréal. Il sera aussi membre du conseil d'administration du Port de Montréal ainsi que de SNC-Lavalin.En 1983 Il crée la Fondation Yvon Lamarre. Aujourd'hui, la Fondation qui porte sous son aile plus de 33 résidences adaptées offrant un hébergement et des services de répits aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de l'autisme, avec ou sans handicap physique.Yvon Lamarre a été un père et un grand-père inspirant, passionné et particulièrement dévoué auprès de ses deux enfants vivant avec une déficience intellectuelle et physique. Lui et son épouse se sont aussi impliqués auprès de nombreux organismes caritatifs.Atteint d'une maladie dégénérative et à la suite d'un AVC, la COVID-19 ne l'épargnera pas. C'est ainsi qu'il s'éteint le 2 juin 2020. Il repose maintenant en paix et vieille sur nous.En raison des mesures de santé publique prises lors de la pandémie COVID-19, un dernier hommage à Yvon Lamarre sera célébré à une date ultérieure.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Yvon Lamarre (https://www.fondationyvonlamarre.org/).