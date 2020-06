DUBUC LAMER, Suzette



Le 29 mai 2020 à Montréal, s'est paisiblement éteinte Mme Suzette Dubuc Lamer, épouse de feu Lionel Lamer, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Mario), Danielle (Denis), Marie-Chantal (Christian) ; ses petits-enfants: Gabriel (Julia), Marie-Élaine, Anne Isabelle, Francis, Frédérique et Joanie; son arrière-petit-fils Noah, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles la famille de Mme Dubuc vous avisera dès qu'une date sera déterminée pour la célébration.