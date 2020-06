LEGROS, Béatrice



À Montréal, le jeudi 28 mai, à l'âge de, est décédée Mme Béatrice Legros. Elle est partie rejoindre ses parents, Rosanna et Gaspard, ses soeurs, Cécile, Lorette, et ses frères, Léonard, Albert, Alfred, Aldérique et Philippe.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, Pierrette, Laurent, Gilles, Michel, Lise, Diane, André, ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison de la situation actuelle, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à la cause de votre choix serait apprécié.