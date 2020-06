LAVIGUEUR, Jean-Marc



À son domicile, le 27 mai 2020, est décédé à l'âge de 75 ans, Monsieur Jean-Marc Lavigueur, pharmacien, époux de Madame Marie Villeneuve, demeurant à l'Ile-des-Soeurs et autrefois de Saint-Théodore d'Acton.Outre son épouse, le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Alex Detre), Mathieu (Binh Minh Do), feu Simon, ses petits-enfants: Guillaume, Eloïse et Émilie.Il laisse également ses soeurs: Liane, Jocelyne (Alain Duchemin), Lise, son neveu Bertrand Charest (Danielle Deschênes), leur fils Maxime Charest et plusieurs autres parents, amis et collègues.Monsieur Jean-Marc Lavigueur a été incinéré au Crématoire Lalime.Considérant les circonstances de pandémie de la COVID-19 (coronavirus), nous vous demandons de privilégier les mots de sympathie par le biais de notre site web.Les détails d'une cérémonie seront communiqués à une date ultérieure.1166, RUE SAINT-ANDRÉACTON VALE, J0H 1A0Tél. : 450 546-5556www.ubaldlalime.com