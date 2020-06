Jeu-questionnaire télé: les familles du petit écran québécois

William (Henri Picard) et Sara (Marguerite Bouchard) William (Henri Picard) et Laure (Ludivine Reding) William (Henri Picard) et Marine (Marianne Verville) Tristan (Adrien Bélugou) et Marine (Marianne Verville)

Dans Cerebrum, le fils du psychiatre Henri Lacombe (Claude Legault) et de la psychologue Anne Beaulieu (Evelyne de la Chenelière), et la fille du ministre Richard Lacroix (Gabriel Sabourin) et son épouse Sophie Lacroix-Bérubé (Jacynthe René), se lient d’amitié au fil de la série, et une romance se dessine entre les deux adolescents. Qui sont-ils ?