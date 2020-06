On se rappellera que c’est cette semaine que la machine sera repartie.

Un climat de légèreté s’est installé, au cours des derniers jours. Le Dr Arruda a dit que le déconfinement des écoles à l’extérieur de Montréal avait été un succès. Tant les élèves que les enseignants étaient contents de se retrouver.

D’autres experts en santé publique ont dit que la manifestation de dimanche dernier serait un bon test pour savoir si la COVID-19 circulait encore sur le plancher des vaches. Des restaurateurs en ont pris note et ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas installer leur terrasse. On leur a répondu que, dès le 15 juin, ils pourraient même recevoir dans leur salle à manger.

Les campings sont ouverts, les camps de jour le seront bientôt et on pourra recommencer à pratiquer des sports d’équipe. Le Dr Arruda a laissé entendre que d’autres assouplissements viendraient, si la situation continuait d’évoluer positivement.

De 4,5 % en février, le taux de chômage s’était fixé à 17 % en avril. En mai, avec les premières réouvertures, il était redescendu à 13,7 %. Les affaires reprennent, le mouvement va se poursuivre.

On a l’impression de recommencer à respirer.

Échec sur la conscience

Le Québec revit, mais il n’est pas encore sorti de l’effroyable tragédie qui s’est produite dans les milieux de vie pour aînés. Exposées au virus, parties avant leur heure, trop de nos personnes âgées auront vécu leurs dernières heures dans un intolérable dénuement, souillées, déshydratées, affamées et isolées.

Nous n’avons pas réussi à protéger nos plus vulnérables et cet échec qui pèse sur notre conscience le fera encore plus lourdement si nous ne nous assurons pas que cela n’arrive plus jamais.

Et Montréal souffre encore. Le déconfinement commence à peine dans la grande région métropolitaine. L’été restera triste.

Il y a des choses que nous avons réussies, toutefois.

Entrés dans cette pandémie avec l’un des niveaux de contagion les plus élevés au monde, nous sommes parvenus à éviter que l’infection ne s’embrase en région. Nous n’avons pas connu les scènes, survenues en Italie, en France ou à New York, où les hôpitaux ont été débordés et les ambulances submergées au point où on ne pouvait plus se faire soigner pour un infarctus. Nos travailleurs de la santé, nos éducateurs et nos fonctionnaires ont fait des miracles pour que les services publics soient maintenus et que les citoyens soient soutenus.

Nous sortons blessés de cette crise, mais nous avons aussi des motifs de fierté. Nous n’avons pas été vaincus. Nous avons appris.

Pour de bon

La légèreté retrouvée comprend toutefois un risque : celui du relâchement.

On se réunit enfin, pas plus qu’à 10 personnes, mais, passé quelques verres, les deux mètres de distance prennent le bord. Nous sommes très peu à nous être mis au port du masque, le temps chaud n’aidant pas. À mesure qu’on oublie la maladie, on pense moins à se laver les mains aussi.

Le plus grand danger du déconfinement, c’est de ne plus faire ce qu’il faut pour éviter que les éclosions reprennent. On devra se reconfiner, parce qu’un retour du coronavirus à l’automne est plus probable que potentiel.

Surtout, c’est éventuellement à plus que 10 qu’on veut pouvoir se retrouver et on veut pouvoir le faire à moins de deux mètres. Pour y arriver, la plus grosse partie du travail, celle de la patience, reste à faire. C’est seulement à ce moment-là que nous revivrons pour de bon.