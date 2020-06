Le son du silence

Après avoir fait un petit mauvais coup, lorsque j’entrais dans la maison à Sainte-Émélie et que ma mère ne faisait que renifler sans dire un seul mot, je savais que j’étais très sérieusement dans le trouble. Que ce serait pire que si elle m’avait réprimandé, enguirlandé ou questionné.

C’est l’écrivain médecin Baptiste Beaulieu qui a déjà écrit : « Tous les silences ne font pas le même bruit. »

Je sais ça depuis ma tendre enfance et je me demande si ce n’est pas Pierre Elliot qui l’aurait enseigné à son Justin lors d’un conflit père-fils à une certaine époque.

Le silence du premier ministre, cette semaine, je l’ai trouvé génial, et c’était intéressant en soirée d’écouter tous les analystes politiques disséquer ces 21 secondes plus éloquentes que toutes les déclarations de la journée, de la semaine. De plus, les silences, comme les rires et les pleurs, ont la formidable propriété d’être dans toutes les langues, un message universel. Merkel, Poutine, Macron, Jinping et Donald le subtil ont tous compris la même réponse en même temps. Vous n’avez pas vu ça souvent. Justin n’a plus besoin de traducteur.

MÉPRIS SANS MOT

S’il est une chose que pourrait cultiver le voisin au blond tapon, au blond toupet, pardon, ce sont les bienfaits du silence. Donald Trump pourrait donner des cours de twittérature et ça ne s’en va pas en diminuant.

Justin a déjà été insulté et traité cavalièrement par Trump et il a fermé son clapet. Comme madame Merkel, comme Macron, le premier ministre du Canada l’a bouclé et il a ainsi réussi à négocier un ALENA. Ce n’est donc pas la première fois que Trudeau utilise le silence qui semble plus payant que la formule grand’ yeule.

Et, à propos du silence, George Bernard Shaw a aussi écrit que le silence est l’expression la plus parfaite du mépris. Il y avait un peu de ça aussi, non ?

Traiter Trump d’imbécile, de menteur, de bandit ou de tout ce que vous voulez a déjà été essayé et ça n’a pas marché. Manque de courage ou non, cette fois, le silence a fait plus de bruit.

TIENS DONC

Préposée responsable de la nourriture au CHSLD. La garde Moisan.

En ce temps de pandémie, lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras.

André Boisclair aussi a cultivé le silence, cette semaine.

À vendre, guitare électrique légèrement égratignée au poivre de Cayenne. N’a encore jamais joué, mais court très vite.

Rien n’est plus violent qu’une manifestation contre la violence.

La baleine serait repartie de Montréal après avoir réalisé que tout est fermé.

Un des arénas considérés pour les matches des éliminatoires serait la Floride. On est déjà habitués au concept des gradins vides.

« Tant qu’à vider les gradins, aussi bien vider les bureaux. » (Geoff Molson)

Le premier imbécile qui a échappé une aiguille dans une botte de foin est le même qui a laissé entrer un chien dans un jeu de quilles.

À DEMAIN...