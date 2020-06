Les accessoires de bureau se vendent comme des petits pains chauds dans les commerces du Québec à cause du télétravail, qui pourrait devenir permanent pour certains travailleurs si la crise sanitaire perdure longtemps.

Les Québécois qui ont adopté le télétravail depuis l’éclosion de la COVID-19 ont presque dévalisé les commerçants qui vendent en ligne la « quincaillerie informatique » et le mobilier de bureau nécessaires pour accomplir leur boulot à la maison.

« Nos ventes en ligne ont triplé depuis le début de la pandémie », indique Daniel Moses, président d’Ugoburo, un fournisseur québécois.

« Durant ce temps de l’année, qui est plutôt tranquille d’habitude, on recevait une dizaine de commandes en ligne par jour. Depuis la pandémie, ç’a monté jusqu’à 275 pour une journée. C’est notre record ! Et ça ne baisse toujours pas. On en reçoit encore une centaine par jour ! » s’enthousiasme Suzanne Bergeron, superviseure chez Buropro Citation de Drummondville, qui ne vend cependant pas que du matériel de bureau.

Les sites internet de Brassardburo et Buropro Citation, qui détiennent respectivement des succursales dans l’est et le centre du Québec, ont enregistré une explosion de commandes pour les casques d’écoute, imprimantes, papeterie, classeurs, déchiqueteurs, souris, claviers, cartouches d’encre, etc.

Rupture de stock

« Les webcams se sont vite retrouvées en rupture de stock », souligne Johanne Guy, directrice de la boutique scolaire de Brassardburo.

Dans certains cas, elle évalue avoir vendu en deux mois le nombre de produits qui prenaient environ deux ans à écouler.

Le virage accentué vers le télétravail a poussé plusieurs Québécois à vivre un « baptême informatique » en accéléré.

Chez Bestbuy, le service de soutien informatique « Geek Squad » a été bombardé de questions venant d’acheteurs qui veulent savoir comment brancher leurs nouvelles technologies à la maison.

« Les gens cherchaient vraiment à recréer le bureau qu’ils pouvaient avoir au travail. C’est impressionnant de voir comment ils se sont vite adaptés », constate le porte-parole, Thierry Lopez.

Deux mois après le début de la pandémie, l’engouement pour le matériel de travail à la maison ne s’essouffle pas, notamment pour les chaises ergonomiques.

Fini la chaise de cuisine

Les magasins qui ont ouvert leurs portes, depuis le 4 mai, reçoivent des employés ayant appris récemment qu’ils travailleront à la maison encore plusieurs mois. Pour eux, la chaise de cuisine ne convient plus.

« Toutes les heures, je vends des fauteuils de travail. C’est ce qui est le plus populaire », dit Stéphane Latulippe, directeur de l’ameublement chez Fournitures de bureau Denis.

Fannie Cloutier, chargée de comptes chez Ameublement MBH, reçoit chaque jour des clients qui veulent des chaises ergonomiques.

« Les gens viennent et achètent. Ils ne font pas de magasinage », observe-t-elle.

Le président d’Ugoburo croit que le télétravail pourrait perdurer encore un an.

« Il y a toute une réorganisation qui est en train de se faire. Ça va avoir un très, très gros impact sur le design futur des aménagements de bureaux », expose M. Moses.

► Quelques conseils pour mieux télétravailler

Idéalement, installer son bureau de travail dans un espace fermé, bien éclairé... et loin de la télévision et des pièces en désordre qui donneraient envie de faire le ménage.

Si l’aire de travail est ouverte, se doter de bouchons ou d’écouteurs pour ne pas entendre les bruits ambiants qui pourraient distraire.

Si on utilise un portable, ajouter un deuxième écran, une souris et un clavier indépendants pour éviter les tensions musculaires.

Le bureau ou la table de travail doit permettre de déposer les avant-bras lorsqu’il faut écrire au clavier.

L’écran d’ordinateur doit être surélevé pour qu’il soit à la hauteur des yeux.

Si l’on doit écrire au clavier en parlant au téléphone, se munir d’un casque d’écoute au lieu de retenir le cellulaire ou le combiné entre le cou et l’épaule pour se libérer les mains.

Se doter d’une chaise qui permet minimalement d’ajuster la hauteur pour que les pieds touchent au sol et que les hanches se trouvent légèrement surélevées par rapport aux genoux.

Si cette posture n’est pas possible, les personnes de petite taille ont avantage à se procurer un repose-pieds qui favorisera la circulation sanguine.

Source : Manon Tessier, ergonome chez Sinergo

Quelques produits conçus au Québec

Bureau Swell

Photo courtoisie

L’entreprise Woodstock et cie, située à Blainville, vient de développer le nouveau bureau Swell, conçu de bois massif à 100 %. Cette création vise à répondre à la forte demande des nouveaux télétravailleurs, qui devront « bosser » à la maison encore longtemps. Le bureau, de style scandinave « mid-century », est offert en deux grandeurs (48 et 60 pouces) et il peut être fabriqué à partir de trois essences de bois d’ici, soit l’érable, le chêne et le noyer. Il s’agit des bois les plus durs en Amérique du Nord. Le couple d’entrepreneurs peut offrir ces bas prix parce qu’il livre ses meubles directement aux clients qui commandent en ligne, sans intermédiaire.

Prix entre 1200 $ et 1725 $

woodstockcie.com/collections/bureau-a-domicile

Bras Humanscale

Photo courtoisie

L’équipe d’Oburo, de Montréal, s’est rapidement mise en mode « solutions COVID-19 » pour offrir une variété de mobiliers et d’accessoires adaptés à la réalité des nouveaux travailleurs à la maison. Les spécialistes tiennent compte des besoins ergonomiques des clients pour favoriser leur bien-être et leur productivité. Par exemple, ce bras Humanscale permet notamment de surélever l’écran d’ordinateur pour qu’il soit à la hauteur des yeux, comme il est recommandé par les ergonomes.

Prix variable selon la robustesse et le nombre de bras requis

www.oburo.com

Agrafeuse et tapis de souris antimicrobiens

Photo courtoisie

Brassardburo, qui détient plusieurs succursales dans l’est du Québec, remarque une forte popularité pour sa gamme de produits antimicrobiens depuis le début de la pandémie de la COVID-19. C’est le cas de cette agrafeuse et de ce tapis de souris conçus avec un matériel dont les substances actives lutteraient contre plusieurs bactéries, comme le SARM, l’E. coli et l’ERV, avec un taux d’efficacité pouvant atteindre 99 %.

Photo courtoisie

Prix : 46,19 $ (agrafeuse) et 12,89 $ (tapis de souris)

www.brassardburo.com

Table ajustable

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise Teknion conçoit cette table ajustable en hauteur, qui permet aux travailleurs d’effectuer leurs tâches en étant tantôt assis, tantôt debout. Cette alternance des positions durant la journée permet aux usagers d’optimiser leur concentration et leur productivité. Cette table « Navigate », qui est fabriquée au Québec et au Canada, compte quatre réglages programmables et un revêtement doux au toucher. Elle est notamment disponible chez Mobilier de bureau MBH de Québec.

Prix entre 1000 $ et 1200 $ (variable)

www.mbh.qc.ca

Chaise de bureau

Photo courtoisie

Ugoburo, un fournisseur en mobilier de bureau ergonomique de la Rive-Sud de Montréal, s’est récemment associé avec des manufacturiers d’ici pour fabriquer, en l’espace de 72 heures, la chaise YouToo pour répondre aux commandes urgentes des nouveaux télétravailleurs. Cette chaise détient une multitude de fonctionnalités ergonomiques futées, en plus d’être dotée d’une belle apparence qui rehausse l’apparence du bureau à la maison. La chaise YouToo est livrée gratuitement partout au Québec, en quelques jours.