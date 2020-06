Les touristes de nouveau bienvenus

Après avoir limité les déplacements aux visiteurs ce printemps, l’île d’Orléans est maintenant prête à accueillir de nouveau les touristes, quelle que soit leur provenance.

• À lire aussi: Île-d'Orléans: le futur pont pourrait être livré plus vite que prévu

• À lire aussi: [EN DIRECT VENDREDI 5 JUIN] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

L’île d’Orléans avait été prise d’assaut par les touristes au début du printemps, alors que la pandémie limitait énormément les activités à faire et l’étendue des régions où la population pouvait se rendre.

Inquiétude

Photo Didier Debusschère

La situation avait suscité de l’inquiétude chez les résidents et avait forcé des commerçants et les autorités municipales à limiter les déplacements, notamment par la fermeture de stationnements publics et de commerces non essentiels.

Alors que le Québec est en déconfinement progressif, élus et commerçants de l’île se disent maintenant prêts à accueillir les visiteurs.

« On accueille tout le monde. Tous les modules de jeux pour les enfants et les terrains de tennis sont ouverts. On invite les gens à venir sur l’île, on a hâte de les voir, y compris les gens de Montréal, on ne fera pas de distinction. Les kiosques vont rouvrir et il faut reprendre les trois mois perdus », indique Harold Noël, préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans et également maire de Sainte-Pétronille.

Même son de cloche pour Lina Labbé, mairesse de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans. « Qu’ils viennent de Montréal, de Québec, de Charlevoix, c’est très important d’avoir des gens sur l’île, comme toutes les autres années. On est rendus là », lance-t-elle.

Les vignerons confiants

Photo Didier Debusschère

Les vignerons, très présents sur tout le territoire de l’île, sont également impatients de revoir les visiteurs sur leurs sites.

« Nous sommes prêts à les accueillir, et on s’attend à avoir une bonne saison, malgré tout. Les gens seront limités dans leurs déplacements, alors on espère avoir du tourisme local, cet été », indique Jacques Blouin, propriétaire de Saint-Pierre Le Vignoble.

Carole Primeau, copropriétaire du Vignoble Isle de Bacchus, indique que son site est rouvert aux visiteurs. Elle a toutefois dû déménager la boutique sous la maison, afin de respecter les normes d’hygiène.

« Nous l’avons installée dans le petit bâtiment agricole juste à côté. Nous l’avons aménagée de façon que les gens se sentent comme dans le vignoble. Nous n’avons pas eu le choix, puisque nous habitons la maison. S’il y a des touristes, nous serons au moins en sécurité », explique Mme Primeau.

Au Vignoble de Sainte-Pétronille, on voit aussi de bon augure la saison estivale, malgré la crise sanitaire.

« Nous sommes très optimistes. On croit que les Québécois seront au rendez-vous. On a une clientèle établie qui nous visite chaque année, donc nous sommes certains qu’ils seront au rendez-vous encore cette année », espère la propriétaire, Nathalie Lane.

— Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée.