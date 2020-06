LHJMQ Océanic: Colten Ellis échangé

Ce n’est pas de gaieté de cœur que l’Océanic de Rimouski s’est départi de Colten Ellis, son titulaire masqué au cours des trois dernières campagnes.

L’espoir des Blues de St. Louis, a pris la direction de Charlottetown en retour d’un choix de première ronde et de deuxième ronde en 2021 ainsi que la 39e sélection au total d’hier qui est devenue Jacob Mathieu, un centre des Chevaliers de Lévis.

«Colten est tout ce qui représentent les valeurs de l’Océanic [...] Il était tout désigné pour élever nos jeunes, mais quand [tu reçois] une offre qui permet de rentabiliser un joueur qui nous a donné trois belles années dans une année où on a besoin de regarnir, la raison l’emporte sur le cœur», a signalé l’entraîneur-chef et directeur général Serge Beausoleil en conférence téléphonique. Il fera donc confiance au vétéran Creed Jones en début de saison prochaine.

Beausoleil est également passé à un cheveu de céder son vétéran défenseur Justin Bergeron, mais le projet a avorté au final.

«C’est allé très loin [dans les négociations] et on sait que c’est le meilleur arrière disponible de 20 ans. Cela dit, il manquait des choses dans la transaction et on était pas à l’aise», a-t-il expliqué.

À Val-d’Or, les Foreurs ont poursuivi leur magasinage. Après Jakob Pelletier la veille, ils ont mis la main sur le Slovaque Maxim Cajkovic, des Sea Dogs, en retour d’un bouquet de choix.

Un Gravel à Boisbriand

La famille Gravel a vu un autre de ses membres masqués se joindre à celle de la LHJMQ quand Charles-Édward a été réclamé par l’Armada de Blainville-Boisbriand en deuxième ronde (26e au total).

Originaire de Lévis, il est le cousin d’Alexis Gravel, gardien des Mooseheads d’Halifax qui a été un choix de sixième tour des Blackhawks de Chicago en 2018, et neveu de François Gravel, un ancien des Castors de Saint-Jean et des Cataractes de Shawinigan qui a déjà appartenu au Canadien.

À presque six pieds, Charles-Édward a passé la dernière campagne avec les Senators de Mississauga de la Greater Toronto Hockey League (GTHL) où il a obtenu d’excellentes statistiques comme en témoignent ses 16 victoires ainsi que sa moyenne de buts alloués de 1,45 et son pourcentage d’efficacité de ,945 en 22 sorties.

«Boisbriand est une très bonne organisation pour continuer mon développement et je suis très content. Mon objectif numéro sera de faire l’équipe», a souligné le principal intéressé qui s’entraine avec son cousin.