Match parfait opposant l’amour et le tennis!

Jess est amoureux d’Emma depuis qu’ils sont hauts comme trois pommes... ou comme trois balles de tennis ! Les deux jeunes adultes sont non seulement des fanatiques du tennis, ils en sont des athlètes professionnels. Le hic avec cette histoire d’amour ? Elle est à sens unique, car Emma ne partage pas les sentiments de Jess. Celui-ci décide donc d’ouvrir son cœur à une nouvelle rencontre et la réaction d’Emma est inattendue (ou pas)...

Il s’agit d’un premier roman pour l’auteure québécoise Edith Chouinard, diplômée du programme d’écriture de l’École nationale de l’humour et rédactrice pour le magazine COOL ! Un premier ouvrage littéraire, mais certainement pas le dernier. Dans les faits, le tome 2 de cette série paraîtra à l’automne, oui, mais la charmante plume d’Edith lui permettra sans aucun doute de s’attirer de fidèles lecteurs qui redemanderont d’autres œuvres de son univers créatif !

Sur le terrain ou hors du terrain

Le lecteur n’éprouvera aucune difficulté à s’identifier à l’histoire de ce roman et à se reconnaître dans les personnages de Jess, d’Emma et de l’autre Jess. D’accord, on peut convenir que ça peut être mélangeant d’avoir deux personnages portant le même prénom, mais c’est fait avec une belle petite touche d’humour, alors on ne ferait pas autrement !

Même si le récit est départagé entre plusieurs personnages, on ressent que c’est Jess – le séduisant joueur de tennis – qui en est la vedette centrale. Ses émotions à fleur de peau, on les vit avec lui aussi bien sur le terrain, lors de matchs enlevants, que lorsque ses doigts hésitent à composer un nouveau texto. Cette angoisse du texto à la « est-ce que l’autre personne va me répondre ? » ou « dois-je ajouter un bonhomme sourire pour ne pas avoir l’air bête ? », qui ne la connaît pas ? Un autre point fort de ce roman écrit à quatre mains, ce sont justement les échanges de textos qui renferment beaucoup de non-dits pour faire patienter le lecteur et le guider vers un dénouement plus que satisfaisant.

Rap pour violoncelle seul

Deux cartes-cadeaux de la chaîne de restauration Subway. Malik n’en était pourtant pas à son premier vol à l’étalage ; il croyait même avoir développé des techniques quasi infaillibles. Le mot « quasi » est important, car cette fois, il s’est fait pincer. Résultat : le jeune homme se voit condamné à effectuer des travaux communautaires dans une résidence pour personnes âgées. Il y fait la rencontre d’un vieil homme, disons détestable en s’il vous plaît ! Contre toute attente, ils en viennent à tisser des liens... Paru en février dernier, ce roman incontournable de Maryse Pagé se veut on ne peut plus près de l’actualité (avec la situation dans les CHSLD).

Un bruit dans les murs

Cette histoire est interdite aux peureux. C’est clairement indiqué sur la couverture ! Il y a quelques années, Zack Bérubé a appris à ses dépens qu’il faut toujours se méfier du bruit dans les murs... Un soir où il était seul dans le gymnase de l’école, en train de ranger le matériel de hockey cosom, les oreilles de Zack ont détecté d’étranges bruits de grattement dans les murs. Immédiatement, ses méninges ont commencé à s’activer : et s’il s’agissait d’un fantôme ? Après tout, une légende effroyable est liée à son école. La suite est à découvrir... et les frissons sont au rendez-vous !

La fille et le fusil

Ce roman a certainement une intrigue des plus originales... Lou est une adolescente de 15 ans à qui la vie ne semble pas vouloir sourire. Habitant dans un recoin éloigné du village et délaissée par ses camarades de classe, elle se sent extrêmement seule. Elle rêve de jours meilleurs à Paris. Un soir, Lou est agréablement surprise de se retrouver en compagnie du gars le plus populaire de sa classe et d’un homme politique célèbre. Enchantée, elle ne veut pas que cet instant se termine. Alors, elle saisit un fusil et décide de les prendre en otage. Deux captifs pour une intrigue captivante !

CSI Ruelle T.1 : Mystère au jardin communautaire

L’auteure Audrée Archambault se révèle de plus en plus comme une experte du livre d’enquête ! Mais c’est quoi, au juste, CSI Ruelle ? Une belle idée de trois jeunes filles qui n’ont même pas 10 ans : Clémentine, Indiana et Stella. Elles sont voisines et la ruelle de leur quartier est leur terrain de jeu, depuis leur tendre enfance. Et il n’est pas question de laisser un voisin saccager le jardin communautaire sans rien faire. L’enquête est lancée ! À noter que le choix d’un format de lettres très gros convient parfaitement aux nouveaux lecteurs et les nombreuses illustrations leur plairont certainement.