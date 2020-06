Quand impossible n’était pas québécois

On entre dans la semaine du Grand Prix du Canada. En fait, on entrerait dans la semaine la plus excitante de l’année. La semaine où Montréal fait partie des grandes villes de la planète. Maudit virus.

Il y a quelque chose de magique dans le Grand Prix du Canada. Et cette magie remonte à sa création complètement folle dans une époque encore plus folle.

L’époque où impossible n’était pas québécois.

Embarquez sans peur, vous ne vous ennuierez pas une petite seconde.

DES PROJETS FOUS...

Pour raconter le Grand Prix du Canada, faut glisser quelques mots d’un projet fou. La construction du métro de Montréal en quelques années. Jean Drapeau a visité le métro de Paris en novembre 1960, il a tripé à cause des voitures sur pneumatiques moins bruyantes, et, en 1966, le métro de Montréal était voté, dessiné, planifié, creusé, aménagé et les voitures roulaient. Déjà, c’est du délire quand on pense aux quatre couleuvres brunes qui ont retardé la rénovation de l’échangeur Turcot.

Mais encore plus, Drapeau a fait décharger le roc, la pierre et la terre du métro dans le fleuve Saint-Laurent. Ç’a donné l’Expo 67, la plus grande de l’histoire.

En 1976, Montréal tenait les Jeux olympiques d’été. Les villes suivantes auront été Moscou, Los Angeles, Séoul et autres villages semblables, jusqu’à Londres et Rio de Janeiro.

LE GRAND PRIX LABATT

Vous devez maintenant comprendre que lorsque le maire Drapeau et la brasserie Labatt ont fait savoir à Bernie Ecclestone qu’il serait le bienvenu à Montréal avec son Grand Prix du Canada, puisque Mosport ne voulait pas améliorer les installations, Bernie a flippé ben raide. Wow, Montréal ! La grande métropole de l’Expo et des Jeux. La ville capable de défier toutes les difficultés et d’accomplir de grandes choses !

Autrement dit, une ville capable en un an de faire construire un circuit temporaire de Formule 1 sur une île au milieu du fleuve Saint-Laurent, d’aménager une station de métro et de trouver des gens pour faire fonctionner la patente.

Mais la partie s’est jouée en moins de 24 heures. Labatt et les dirigeants du sport automobile au Canada devaient quitter Mosport où avait été présenté le Grand Prix depuis 1967 à part une exception à Tremblant ; ils voulaient installer leur course au parc de l’Exposition à Toronto. Le président de la Brasserie Labatt Don McDougall était parfaitement d’accord. Mais le 11 octobre 1977, le conseil municipal de Toronto a refusé leur offre. Les amateurs de course ne vont pas à la messe le dimanche, a déclaré une échevine. Les promoteurs étaient dépités et noyaient leur peine dans une bière après la réunion du conseil quand leur téléphone a sonné au bar. C’était Maurice Legault, le père de Normand, et le maire Jean Drapeau.

Maurice Legault avait été président de Labatt au Québec et avec l’aide d’Olivier Guimond et du slogan « Lui, y connaît ça » et de l’émission Cré Basile, avait fait grimper les ventes de la 50 à quelques caisses de la Molson.

En 1977, Maurice Legault était devenu vice-président chez John Labatt Ltd, le holding comprenant la brasserie Labatt, Sealtest et Laura Secord. C’était un amoureux des courses et il avait traîné son fils Normand sur les circuits depuis que le gamin était âgé de huit ans.

Le 12 octobre 1977, 24 heures après le flop de Toronto, Montréal acceptait officiellement d’appuyer la candidature de Labatt pour obtenir le Grand Prix du Canada.

LE YACHT DE MCDOUGALL

Quand on parle d’époque folle, faut parler de Jean-D. Legault et Associés. Jean-D. qui s’est retrouvé vice-président des Nordiques et père du célèbre slogan « Le meilleur est à venir , recyclé par le Canadien et Marc Bergevin, était avant tout un gars de courses.

Il avait décroché le contrat des relations publiques de Labatt pour le futur Grand Prix. Il traînait déjà une extraordinaire réputation : « Jean-D. est le seul relationniste de l’histoire à avoir défoncé des budgets illimités », m’a déjà raconté un de ses patrons.

Donc, fallait préparer Labatt pour le Grand Prix de Montréal en octobre 1978. Jean-D. a pensé gros. Il a donc organisé un voyage à Monaco pour montrer à Don McDougall, le président de Labatt, comment fallait organiser un Grand Prix « avec de la classe ».

Après un souper (!) dans le port de la Principauté, la douzaine d’invités de McDougall commençaient à être fatigués. McDougall a attiré Legault un peu à part, tout près de l’eau de la baie.

-Jean-D., mes amis sont fatigués. Où est notre hôtel à Monaco ?

Jean-D. s’est tourné vers le port où trônait le plus beau et le plus gros et riche yacht parmi les yachts de milliardaires ancrés au quai de Monaco.

-Right there, sir !

C’était évidemment un yacht « tout garni ». Capitaine, matelots, serveurs et... serveuses, femmes de chambre, musiciens et musiciennes...

Comme l’a toujours dit Jean-D. : « Voyage en première classe ou reste à la maison ».

La rumeur veut que McDougall ait remis sa démission à Labatt quand le compte de dépenses est arrivé. La vérité, c’est qu’il s’est porté candidat pour le Parti conservateur.

LA BOUTEILLE DE LABATT

Finalement, le premier Grand Prix « historique » a été présenté en octobre 1978 sur l’île Notre-Dame. Gilles Villeneuve a profité d’une panne d’un adversaire pour gagner le titre. Le monde était gelé ben raide à la fin de la course tellement il faisait froid.

Gilles Villeneuve est donc monté sur le podium avec sa femme Joann. Bernie Ecclestone et Jackie Stewart assistaient à la scène avec satisfaction. Ils avaient un petit « arrangement » personnel avec Moët et Chandon qui les payait directement pour avoir l’honneur d’offrir la grosse bouteille de champagne de Moët au gagnant.

La rumeur, encore, veut que Jean-D. rôdâit dans les parages. On avait fait préparer discrètement trois énormes bouteilles de la 50, la marque phare de Labatt.

Ça fait donc 42 ans que la photo de Gilles Villeneuve avec sa grosse Labatt est reprise partout dans le monde...

Jean-D. avait encore défoncé un budget illimité !