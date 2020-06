Quatre morts de plus en 24 heures sur les routes

Quatre personnes ont péri sur les routes du Québec en quelques heures dans la nuit de vendredi à samedi, malgré une surveillance policière accrue en raison du lourd bilan depuis janvier.

Laury Fortin, Mathias Daudelin-Trudeau, Jean-François Gagnon et Pascal Bergeron ont tous les quatre péri sur la route dans la nuit de vendredi à samedi.

Ils viennent ainsi gonfler le bilan de la Sûreté du Québec déjà presque identique à celui de l’an dernier à pareille date, malgré une baisse de la circulation de 17 % en raison de la pandémie.

Les trois accidents mortels sont survenus malgré une surveillance policière accrue dans le cadre de la campagne « Je ralentis. Je sauve des vies ».

La SQ considère que la baisse d'achalandage a amené les conducteurs à être plus téméraires. La vitesse notamment reste la cause principale des pertes de vie.

Cependant, l'ancien pilote automobile et instructeur de conduite Bertrand Godin croit que les déplacements moins fréquents en période de confinement pourraient ainsi avoir réduit l’aisance de certains automobilistes.

« Moins tu conduis, plus tu es à risque. Tu perds des aptitudes à être attentif, à savoir quoi regarder à quel moment et à anticiper », affirme-t-il.

« La conduite, c’est un entraînement. J’invite les gens à conduire et ne pas penser que, parce que l'on conduit depuis 30 ans, on a gardé nos aptitudes. Il y a une remise en question à avoir », ajoute l’homme de Saint-Hyacinthe.

Port de la ceinture

À Saint-Félix-de-Valois, Mathias Daudelin-Trudeau, 26 ans, a été éjecté de son véhicule après avoir fait plusieurs tonneaux sur la route 131. Les policiers ont été appelés sur les lieux vers 0 h 45. Le jeune homme était passionné par les véhicules hors route.

Un collègue de travail, Dominic Cyr, le décrit comme « une bonne personne avec énormément de cœur ». Il regrette qu’il soit décédé si jeune.

Jean-François Gagnon, 37 ans, ainsi que Pascal Bergeron, 40 ans, ont laissé leur vie dans un accident survenu à Saint-Pierre-Baptiste dans le Centre-du-Québec, un peu avant minuit. Le conducteur a lui aussi été éjecté après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

« Quand une personne est éjectée, ça laisse toujours penser qu’elle ne portait pas sa ceinture », indique M. Godin.

Laury Fortin, âgée de 22 ans, a, quant à elle, succombé à ses blessures sur les routes de La Durantaye dans Bellechasse, vendredi vers 18 h 45.

La jeune femme a eu une collision frontale avec une camionnette après s’être retrouvée dans la voie inverse. Les passagers de l’autre véhicule n’ont subi que des blessures légères.

Manœuvres d’urgence

Les causes des trois accidents n’ont toujours pas été déterminées et on ne sait pas non plus si les conducteurs portaient leur ceinture ou non. Bertrand Godin dénote que les accidents sont tous survenus en soirée et croit que la météo pourrait aussi avoir joué un rôle alors que plusieurs régions étaient balayées par des averses .

Par ailleurs, il mentionne que les conducteurs devraient être mieux formés à effectuer des manœuvres d’urgence.

« On ne veut pas qu’ils s’en servent, mais c’est comme extincteur. On veut l’avoir si jamais on en a besoin », conclut-il.

La Société de l’assurance automobile du Québec indique que 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés dans un accident de la route n’étaient pas attachés.