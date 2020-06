Repêchage de la LHJMQ: Evan Nause a un pied dans la porte

Le défenseur Evan Nause n’a toujours pas pris de décision finale, mais sa famille et lui sont « très intéressés » par le marché de Québec, selon son agent, et son arrivée avec les Remparts pourrait être confirmée dans les prochains jours.

• À lire aussi: Repêchage de la LHJMQ: un récalcitrant avec les Remparts

• À lire aussi: LHJMQ: l’Océanic échange le gardien Colten Ellis aux Islanders

• À lire aussi: Un repêchage en studio réussi

• À lire aussi: LHJMQ: un espoir des Voltigeurs sur les traces de Xavier Simoneau

Repêché au cinquième rang au total, vendredi soir par les Diables rouges, Nause continue d’évaluer ses options. Rappelons que l’an dernier, il avait refusé de se rapporter à Val-d’Or après que les Foreurs en eurent fait leur choix de premier tour afin de conserver son admissibilité aux collèges américains.

Toutefois, à entendre parler l’agent de la firme The Will Sports Group, qui représente Nause, Jonathan Lachance, ainsi que Patrick Roy, il ne faudrait pas se surprendre si on annonçait au cours des prochains jours que Nause jouera à Québec en 2020-2021.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

« La famille d’Evan sait ce que les Remparts peuvent offrir et est ouverte à s’asseoir avec l’organisation. Patrick Roy possède une importante feuille de route et je pense que ça va peser dans la balance en bout de ligne », a mentionné Lachance au Journal, samedi.

« On était confiant et à l’aise avec la décision, a quant à lui répété Roy. Il reste des détails à finaliser, mais j’ai bon espoir que dans la prochaine semaine, on pourra faire une annonce dans son cas. »

Nause a passé la dernière saison avec le Stampede de Sioux Falls dans la USHL. Il ne s’était toujours pas entendu avec une université américaine bien que plusieurs écoles de renom aient démontré de l’intérêt, dont les universités du Dakota du Nord, du Wisconsin et Denver.

D’ailleurs, puisqu’il est âgé de 17 ans, les Remparts n’obtiendront pas de choix compensatoire la saison prochaine si Nause décidait de ne pas se rapporter à l’équipe.

PROFONDEUR AJOUTÉE

Les Remparts ne parlaient pas avant la quatrième ronde, samedi lors de la deuxième journée du repêchage. Avec leur première sélection de la journée, 63e au total, ils ont jeté leur dévolu sur l’ailier gauche Kassim Gaudet qui a passé la dernière saison avec les Estacades de Trois-Rivières.

« Gaudet est vraiment un joueur qui s’est amélioré la saison dernière, on est très excité de l’avoir repêché à ce rang », a mentionné Roy.

« J’ai eu besoin d’une adaptation en début de saison, a concédé Gaudet. Je ne suis pas le même joueur que j’étais en début de saison. J’ai pris de la maturité. Maintenant, mon but est de faire de mon mieux au camp pour me tailler une place avec l’équipe. »

EN BREF

Les Diables rouges se sont avancés en cinquième ronde pour mettre la main sur le défenseur gaucher Samuel Lachance des Vikings de Saint-Eustache au 82e rang. Ils ont cédé aux Foreurs un choix de quatrième tour en 2022. Avec leur dernier choix du repêchage 2020, en 14e ronde, les Remparts ont sélectionné le défenseur Cédric O’Connell, le neveu de Patrick Roy.

Par ailleurs, Roy semble avoir mis une croix sur les espoirs Mikaël Huchette, Adam Cardona et Alexander Teleguine qui, croit-il, ont officiellement pris la décision de poursuivre leur développement du côté américain.

Les choix 2020 des Remparts