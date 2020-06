Repêchage de la LNH: des espoirs américains intéressants pour le Canadien

Il sera peut-être plus délicat pour le Canadien de Montréal de repêcher des joueurs issus de la Ligue canadienne de hockey, cette année. On risque plutôt de se tourner vers certains espoirs américains.

L'organisation du Tricolore compte déjà sur un bassin d'espoirs assez vaste et elle possède 14 choix en vue du prochain encan. Devant composer avec une limite de 50 contrats, elle doit faire des choix. Or, comme le stipule la convention collective, les équipes de la Ligue nationale ne disposent que d'une fenêtre de deux ans pour mettre sous contrat un espoir en provenance de la LCH, ce qui complique passablement les choses.

D'ailleurs, en entrevue avec The Athletic au mois de mars, le directeur général du CH, Marc Bergevin, avait avoué que son haut volume de choix pourrait influencer les décisions prises par son groupe lors de la séance de repêchage.

«À un certain moment, si tu hésites entre deux joueurs, tu vas probablement préférer celui qui vient de l’université ou de l’Europe, car tu disposes d’une période d’évaluation plus longue pour trancher», avait mentionné l’homme de 54 ans.

Il n'est évidemment pas question de bouder un Québécois s'il est considéré comme le meilleur joueur disponible, mais que cela plaise ou non, c'est une réalité avec laquelle l'état-major devra composer lorsque l'écart entre deux espoirs semblera mince.

Le programme de développement américain a produit sa part de bons joueurs au cours des dernières années. Et ceux qui en sont issus seront particulièrement attrayants considérant les paramètres avec lesquelles le CH travaille.

L'entraîneur-chef de l'équipe nationale américaine des moins de 18 ans, Seth Appert, a déjà vanté amplement le défenseur Jake Sanderson et l'attaquant Thomas Bordeleau. Voici six autres espoirs du programme qui risquent d'être repêchés cet automne et qui pourraient intéresser le Canadien. Ceux-ci, comme Sanderson et Bordeleau, font tous partie des 50 patineurs nord-américains les mieux classés par la Centrale de recrutement.

Ty Smilanic

Joueur de centre, 6 pi 1 po, 175 lb

9 points (3 buts, 6 aides) en 12 matchs dans la United States Hockey League (USHL)

Classé 24e par la Centrale

À son jeune âge, ce natif de Denver recevait les conseils du légendaire Joe Sakic. Il a beaucoup de talent, mais il a connu une année éprouvante, lui qui a souffert d'une mononucléose en plus d'avoir composé avec une entorse à une cheville et un doigt cassé. Difficile pour les recruteurs d'évaluer quelqu'un qui, à un moment durant la saison, jouait avec un plâtre dans une main...

Commentaire d’Appert : «Un athlète explosif et un formidable patineur.»

Luke Tuch

Ailier gauche, 6 pi 2 po, 203 lb

14 points (8 buts, 6 aides) en 19 matchs dans la USHL

Classé 40e par la Centrale

Le jeune homme dit être encore plus robuste que son frère Alex Tuch, un attaquant important des Golden Knights de Vegas. C'est avant tout un joueur puissant, mais son jeu n'est pas dénué de finesse. Bien que les petits attaquants ont de plus en plus la cote, les joueurs de son style demeurent prisés.

Commentaire d’Appert : «Un attaquant de puissance avec du talent. Il est costaud et méchant, mais il a aussi une bonne touche.»

Tyler Kleven

Défenseur, 6 pi 4 po, 200 lb

2 points (0 but, 2 aides) en 17 matchs dans la USHL

Classé 42e par la Centrale

Il est tout de même fascinant que ce colosse soit pressenti comme un choix de fin de premier tour par certains experts considérant sa production offensive si limitée. Peut-être Kleven deviendra-t-il un gros défenseur défensif efficace dans la LNH? Une espèce de plus en plus rare.

Commentaire d’Appert : «Kleven est un défenseur de la vieille époque. Il est imposant et intimidant.»

Dylan Peterson

Joueur de centre, 6 pi 4 po, 192 lb

11 points (4 buts, 7 aides) en 19 matchs dans la USHL

Classé 43e par la Centrale

Peterson possède des qualités athlétiques alléchantes, mais il devra peaufiner considérablement son jeu. Les atouts sont là, les résultats se font encore attendre. Quand vient le temps de déterminer sa valeur réelle, il faut vraiment effectuer une projection.

Commentaire d’Appert : «C’est un gros attaquant de puissance dont le jeu n’est pas encore arrivé à maturité.»

Brock Faber

Défenseur, 6 pi, 190 lb

9 points (1 but, 8 aides) en 19 matchs dans la USHL

Classé 44e par la Centrale

Il n'a pas compilé des statistiques incroyables, mais son entraîneur le tient en très haute estime et le voit comme un candidat à être repêché vers la fin du premier tour. On dit de lui qu'il se débrouille bien dans toutes les facettes. Il ne semble pas y avoir une faille majeure dans son jeu.

Commentaire d’Appert : «Il est l’un des meilleurs défenseurs au monde [dans sa cohorte]. Son coup de patin est digne de l’élite.»

Brett Berard

Ailier gauche, 5 pi 9 po, 155 lb

18 points (7 buts, 11 aides) en 13 matchs dans la USHL

Classé 45e par la Centrale

Ce petit attaquant a un potentiel fort intéressant. Berard a récolté autant de points que Bordeleau dans la USHL cette saison, les deux finissant ex aequo au premier rang de leur équipe. Cependant, Berard a disputé moins de matchs que le Québécois (13 contre 19) et il est l'un des plus jeunes joueurs du repêchage, lui qui soufflera 18 bougies le 9 septembre seulement.

Commentaire d’Appert : «C’est un Brad Marchand comme style de joueur, il est très tenace.»