Sauvons l’aéronautique québécoise

S’il y a un secteur au monde qui est lourdement « affecté » par la pandémie du coronavirus, c’est bien celui du transport aérien.

Non seulement est-il victime de l’annulation massive, lors des derniers mois, des vols locaux et internationaux, mais en plus, cela va prendre un temps fou avant de revoir un retour à la normale des voyages par avion.

Par conséquent, les transporteurs aériens ont vu leur volume d’affaires chuter dramatiquement. Ce qui se répercute inévitablement sur les fabricants d’avions, qui se retrouvent aux prises avec une baisse majeure des livraisons d’appareils.

À elles seules, les pertes de revenus des compagnies aériennes devraient dépasser cette année les 300 milliards de dollars. Ajoutez à cela des dizaines et des dizaines de milliards de pertes de revenus chez les gros constructeurs d’avions.

LA CRISE

Quand le secteur aéronautique est en crise, le Québec en subit le choc, car ce secteur occupe une place prépondérante dans l’économie québécoise, notamment avec les joueurs majeurs tels que la Division Aviation de Bombardier, la fabrication à Mirabel de l’avion A220 d’Airbus (ex-C Series), les aéronefs de Bell Helicopter Textron Canada et plusieurs chefs de file.

Il ne faudra donc pas se surprendre de voir des entreprises du secteur emboîter le pas à Bombardier et effectuer des mises à pied à cause de la pandémie de la COVID-19.

Hier, Bombardier a annoncé la suppression de 2500 emplois chez sa Division Aviation, dont 1500 au Québec. Raison évoquée : Bombardier anticipe une baisse de 30 % des livraisons d’avions d’affaires lors des 12 prochains mois.

Ce qui n’est pas en soi une surprise quand on constate qu’un grand nombre d’entreprises ont vu leurs revenus et bénéfices baisser fortement en raison du ralentissement, sinon de la paralysie, de leurs activités commerciales à cause de la COVID-19.

Dans une situation financière difficile, on s’entend que l’achat d’avions d’affaires ne constitue pas une dépense prioritaire ! Pour le moment à tout le moins.

Cela dit, je ne serais pas surpris que le marché des avions d’affaires dans lequel se spécialise maintenant Bombardier connaisse une reprise florissante dès la fin de la pandémie. Mon petit doigt me dit que les dirigeants des grandes entreprises vont préférer utiliser les avions d’affaires au lieu de voyager en classe affaires avec les grandes compagnies aériennes.

Après avoir délaissé l’aviation commerciale en liquidant la C Series, la Q Series et les jets régionaux CRJ, Bombardier mise maintenant sur ses avions d’affaires, dont le Learjet Liberty, le Challenger 350 et les biréacteurs de grande taille de la famille Global.

SECOURIR BOMBARDIER

Si jamais le gouvernement de François Legault décidait de secourir de nouveau Bombardier, j’espère qu’il obtiendra en retour une participation dans le capital-actions de la compagnie qui sera proportionnelle au montant de son investissement.

Je m’explique. Bombardier vaut actuellement en Bourse un peu moins de 1,2 milliard de dollars. Si Québec injecte 400 millions $, il devrait exiger de se faire octroyer un bloc d’actions proportionnel au montant investi. Ce qui pourrait lui procurer autour de 25 % de la compagnie.

Ainsi, si l’action de Bombardier s’apprécie à la suite de l’injection de capitaux de Québec, l’ensemble des Québécois en bénéficiera autant que la célèbre famille Beaudoin-Bombardier.

Dans le cas contraire, on se consolera en se disant que le risque en valait, cette fois, la chandelle, car la compagnie n’est sûrement pas surévaluée en ce moment.

L’AÉRONAUTIQUE AU QUÉBEC