Un autre plan de sauvetage?

Québec et Ottawa n’écartent pas de venir une fois de plus à la rescousse de Bombardier après le licenciement de 2500 personnes, hier, par l’entreprise, principalement au Canada.

« Il faut qu’on maintienne ce secteur en santé. Nous, au Québec, on va le faire. On ne va pas laisser ce pan de l’économie souffrir, il n’en est pas question. C’est ça le message que j’ai envoyé au fédéral », a affirmé en entrevue au Journal le ministre de l’Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, hier.

Les mises à pied ne sont « pas une surprise », a-t-il ajouté.

Ottawa et Québec « n’ont d’autre choix que de se réveiller » face à l’impact de la pandémie sur l’industrie du voyage et de l’aérospatiale, et un plan de sauvetage semblable à celui développé par l’Ontario et le gouvernement fédéral pour venir en aide à l’industrie automobile, en 2009, est selon lui envisageable.

Il n’a pas précisé quelle forme pourrait prendre l’aide de Québec. Des prêts, subventions ou prises de participation dans la compagnie ne sont pas écartés.

Le ministre Bains silencieux

Son homologue fédéral, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains, a refusé notre demande d’entrevue.

« Nos pensées sont avec les travailleurs », s’est limité à dire un porte-parole.

Ce silence de Navdeep Bains n’étonne en rien Suzanne Benoit, qui préside l’association sectorielle Aéro Montréal.

« Le Québec a toujours été sensible à notre réalité. C’est une tout autre chose au palier fédéral, d’où on a beaucoup de difficulté à obtenir du soutien. C’est tout juste si le cabinet du ministre Bains accuse réception lorsqu’on lui écrit ».

« Nous ne sommes pas capables d’avoir d’écoute du Canada, confirme David Chartrand, de l’Association internationale des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA). C’est pas croyable. »

Le premier ministre Justin Trudeau a toutefois dit « reconnaître les difficultés » de la compagnie.

« On va continuer de travailler avec différentes compagnies pour assurer [sic] qu’elles ont les opportunités [sic] pour leurs employés, a-t-il dit. On reconnaît que la réalité aérospatiale [...] fait face à une crise particulière à cause du manque de voyagement [sic] dans le monde. Les jets privés ont aussi moins d’acheteurs ces jours-ci. »

De son côté, le Bloc Québécois n’entend pas en rester là.

« Les travailleurs de Bombardier qui ont été mis à pied sont des victimes collatérales de la crise engendrée par la COVID-19. Il faut qu’Ottawa vienne en aide à l’aérospatiale, grande fierté québécoise », a soutenu Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole du Bloc Québécois pour le secteur de l’aéronautique.

Une stratégie nationale, enfin ?

Voilà plusieurs années que le secteur québécois de l’aérospatiale réclame une stratégie nationale bien à lui.

Rappelons qu’en 2009, Ottawa et Queen’s Park avaient concocté un plan de sauvetage de 13,7 milliards de dollars pour l’industrie automobile de l’Ontario.

Ce plan a cependant coûté cher aux contribuables et n’a pas répondu aux attentes, dans la mesure où l’Ontario et le Canada ont perdu pas moins du quart de leurs investissements, 3,5 milliards, dans cette aventure.

Pire, le secteur a perdu 16 000 emplois, ou 11 % de sa main-d’œuvre totale, malgré ces investissements publics.

Ce plan avait aussi été décrié au Québec, car le secteur aérospatial de la province n’a pu bénéficier d’une injection de fonds semblables, malgré ses difficultés.

« L’empressement d’Ottawa ne semble cependant pas être le même que lorsqu’il est venu en aide au secteur pétrolier et au secteur de l’automobile quand ils en avaient besoin. C’est pourquoi nous travaillerons activement pour la mise en place d’une véritable politique de l’aérospatiale », a dit M. Savard-Tremblay, du Bloc.

- Avec la collaboration de Martin Jolicoeur et de l’Agence QMI