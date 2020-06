Un jeune entrepreneur bonifie son offre de produits en bambou

Un entrepreneur de 20 ans qui venait tout juste de lancer son entreprise de brosses à dents écologiques a dû revoir son modèle d’affaires en raison de la pandémie, une réflexion qui, finalement, pourrait avoir d’intéressantes retombées pour la suite.

Étudiant au cégep en gestion de commerce, Antoine Olivier-Plourde démarrait en décembre dernier Solution Bamboo.

L’idée était alors de fournir des brosses à dents fabriquées en bambou – un matériel léger et résistant qui se décompose beaucoup plus rapidement que le plastique – aux cabinets de dentistes.

« Les cliniques dentaires ont un volume énorme, elles écoulent des milliers de brosses à dents par année. Ça allait vraiment bien, il y avait une très grosse demande pour ça », explique le jeune entrepreneur, qui a été sensibilisé dès son adolescence à l’importance de préserver l’environnement et de limiter l’utilisation du plastique.

Rapidement près d’une cinquantaine de cliniques – principalement de la grande région de Québec, d’où est originaire le jeune entrepreneur – lui ont fait confiance. Mais toutes ont été forcées de fermer leurs portes à la mi-mars, dans la foulée des mesures de confinement imposées par Québec.

Face à la situation, Antoine Olivier-Plourde s’est retroussé les manches. Dès lors, le jeune homme a bâti un site web pour rejoindre les particuliers, en plus de bonifier considérablement son offre de produits faits en bambou.

En plus des brosses à dents, on y retrouve désormais des bouteilles, des bols, des assiettes pour enfants, des planches à découper et des sous-verre, entre autres.

Il a aussi frappé aux portes de pharmacies, de boutiques et de dépanneurs, question de développer de nouveaux points de vente.

« La COVID, c’est plate pour beaucoup de gens. Dans mon cas, ça m’a ouvert les yeux. Parce que j’avais juste un canal de vente, et là, ça m’a fait réaliser qu’il y avait beaucoup plus d’opportunités », résume-t-il.

Prix compétitifs

Et la réponse est là, assure-t-il, précisant avoir vu un effet intéressant du Panier Bleu sur ses ventes. Le prix de ses produits joue aussi, selon lui.

« Acheter une brosse à dents en bambou revient souvent à 6,50 $, alors que la brosse à dents en plastique est à 4 $. Moi, c’est des produits simples, mais abordables », explique-t-il.

Antoine Olivier-Plourde ne s’en cache pas : ses produits sont faits en Chine. Mais il insiste sur le fait qu’il demeure un entrepreneur d’ici. « Je fais ce que je peux avec ce que j’ai. J’aimerais bien faire des brosses à dents avec du bouleau ou du sapin, mais ça ne marche juste pas », illustre-t-il.