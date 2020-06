Une histoire des jeux vidéo en chiffres amusants... 2e partie

Poursuivons le périple amorcé avec d’autres chiffres tout aussi fascinants...

1,8 milliard

Le jeu à avoir engrangé le plus d’argent en 2019 est «Fortnite» avec 1,8 milliard $ US. Selon SuperData, la filiale de Nielsen dédiée aux jeux vidéo, les revenus des titres «free to play» (c'est-à-dire gratuits pour y jouer, mais incluant une possibilité d’achats) ont augmenté de 6 % en 2019 pour atteindre 871 milliards $ US.

12 millions

«World of Warcraft», l’un des plus populaires MMORPG (jeux en ligne massivement multijoueurs), a eu jusqu’à 12 millions de joueurs en 2012, au sommet de sa popularité. Aujourd’hui, alors qu’une autre expansion est prévue avant la fin de l’année, les joueurs peuvent se créer un personnage en choisissant parmi 24 races de créatures.

786 millions

Parmi les titres achetés en 2019, c’est «FIFA 19» qui mène le classement annuel de SuperData avec ses 786 millions $ US de ventes. Il est suivi de «Call of Duty: Modern Warfare» avec 645 millions $ US.

595 millions

Près de sept ans après sa sortie, «Grand Theft Auto V» continue de séduire les «gamers». En 2019, les ventes du titre ont totalisé 595 millions $ US. Controversé en raison de son niveau de violence et de son traitement des femmes, «GTA V» demeure le volet le plus rentable de la franchise avec un total de 6 milliards $ de recettes.

26 ans

Le Entertainment Software Rating Board (ESRB) américain a été créé en 1994, il y a 26 ans. C’est l’autorité qui accorde une cote aux jeux vidéo en fonction du public auquel ils s’adressent. Cet organisme a été mis sur pied par l’industrie du jeu vidéo elle-même après qu’une commission d’enquête du Sénat se soit penchée sur «Mortal Kombat» et «Night Trap» en 1993. En effet, ces titres ont été accusés de promouvoir la violence chez les jeunes, voire de développer des comportements violents.

Six titres

«Gears of War 5», le sixième titre de la franchise, comprend le doublage de dialogues par deux personnalités. La première est l’actrice Linda Hamilton, qui double – qui d’autre? – Sarah Connor, sa présence étant le fruit d’un maillage avec le film «Terminator: sombre destin». La deuxième voix est celle de Dave Bautista. L’ancien lutteur reconverti en vedette de films d’action avait indiqué, depuis des années, être intéressé à incarner le personnage de Marcus Fenix si une adaptation de «Gears of War» devait être réalisée pour le grand écran. Malheureusement, le projet est tombé à l’eau, mais Bautista est devenu un personnage jouable dans «Gears of War 5».

2600

On admet que le premier jeu vidéo à connotation sexuelle est sorti sur la console Atari 2600 en 1983. Il s’agit de «X-Man» dans lequel le joueur contrôle un homme nu en plein labyrinthe, le but étant d’en sortir. Le personnage hyper pixélisé finit, s’il sort du lieu maudit, par coucher avec une femme!

1220 $ US

En 1989, l'astronaute russe Aleksander A. Sererbrov effectue un voyage dans la capsule Soyuz. Il décide de prendre sa console portable Game Boy. Le jeu auquel il joue? «Tetris»! La copie de son jeu a été vendue à 1220 $ US en 2011.

138 heures

Certains records donnent le tournis. Carrie Swidecki, une Américaine, a passé 138 heures et 34 secondes à jouer à «Just Dance 2015» d’Ubisoft à Bakerfield, en Californie, en 2015. La jeune fille a diffusé son exploit, homologué par le «Livre Guinness des records», sur Twitch, amassant ainsi 7305 $ US pour un organisme de charité.

4 personnes

En 2005, une idée fait son chemin dans l’imagination de Svend Joscelyne. Le «gamer», grand amateur de Sonic, le personnage emblématique de Sega, imagine une convention entièrement dédiée au hérisson bleu. Quelques mois plus tard, seules quatre personnes répondent à l’appel! Aujourd’hui, les billets ne mettent que quelques minutes à se vendre et l’événement «Summer of Sonic» a été reconnu par le «Livre Guinness des records» comme la première convention créée pour un personnage de jeu vidéo.

20 139 jeux

Antonio Monteiro, un Américain de Richmond, au Texas, est parvenu à se bâtir une collection rassemblant 20 139 jeux vidéo. Débutée alors qu’il avait 12 ans, sa collection comprend également plus de 100 consoles, ce qui lui permet de jouer à tous ses titres. Son préféré? «Castlevania IV». Le plus étrange? «Max Basic Rifle Marksmanship Program», jeu de Nintendo développé uniquement pour l’armée américaine et qui n’a jamais été vendu au public.

3,7 millions de votes

Lorsque le Smithsonian, musée d’art américain, a décidé d’inclure des jeux vidéo dans sa collection, il s’est tourné vers le public. La liste de 240 titres, établie par Chris Melissinos, ancien patron de Sun Microsystems, a été soumise à un choix en ligne en 2011. Au total, ce sont 119 000 habitants de 175 pays qui ont ainsi indiqué leurs 3,7 millions de votes.

330 millions d’heures

La NFL et EA Sports ont renouvelé, il y a quelques jours, la franchise «Madden» jusqu’en 2026. «Madden NFL 20» - l’édition 2021 sortira en août prochain – a connu une augmentation de 30 % de ses joueurs uniques et selon EA, ce sont 330 millions d’heures qui ont été jouées au total depuis la sortie du jeu.