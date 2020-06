Discrimination raciale: Connor McDavid veut faire sa part

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a pris la parole dimanche afin de commenter la discrimination raciale qui est vertement dénoncée partout sur la planète depuis plusieurs jours.

«Comme tout le monde, j’ai vu avec horreur le meurtre de George Floyd et je me suis senti mal, tout en me considérant sans solution. Et pendant que je regarde les nombreuses manifestations contre le racisme et l’injustice sociale ayant lieu partout sur la planète, je réalise que je dois en faire plus pour m’éduquer», a-t-il déclaré au compte Twitter de la Ligue nationale de hockey.

«Il me faut en apprendre davantage sur l’histoire du racisme dans nos pays et écouter les voix et les façons de voir de la communauté noire ainsi que des autres minorités raciales pour essayer de comprendre comment aider à un changement positif. En tant que jeune mâle blanc et athlète professionnel, je crois qu’il est temps pour nous de sortir de notre zone de confort en ne restant pas sur les lignes de côté et de faire partie de la solution menant à la fin du racisme dans notre société.»

L’intervention de McDavid s’ajoute à celles de nombreuses personnalités. Au hockey, l’attaquant des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby – autre icône de son sport – a réagi la semaine passée.