Mes années Voir

Voir, le journal où j’ai passé 20 ans de ma vie, où j’ai forgé mon style, où j’ai fait mes premières armes en tant que chroniqueur, ne paraîtra plus.

Quand j’ai appris la nouvelle, c’est comme si on m’annonçait le décès de ma première blonde. Des dizaines de souvenirs se sont bousculés dans ma tête.

Je me sentais comme au début d’un film américain. Quand le personnage principal, rendu à l’automne de sa vie, se rappelle sa jeunesse. Ses audaces. Ses premières amours.

Brasser la cage

J’avais 25 ans. Pigiste depuis sept ans, je voulais travailler pour un journal, mais aucun n’embauchait.

On était des dizaines dans le même cas. Et quand Voir a ouvert ses portes, grâce à l’ambition folle d’un gars charismatique, Pierre Paquet, on s’est précipité vers cet hebdo comme des mites vers une lanterne, en se disant que ça ne durerait pas plus que deux, trois mois.

Ça a duré 34 ans. Je sais qu’on a toujours tendance à embellir nos années de jeunesse, mais c’était une période extraordinaire.

MusiquePlus brassait la cage de la télé, Robert Lepage, Dominic Champagne et Gilles Maheu brassaient la cage du théâtre, Jean-Claude Lauzon brassait la cage du cinéma, Christian Mistral brassait la cage de la littérature et on brassait la cage du journalisme.

« On va parler de politique de façon rock’n’roll et de culture de façon sérieuse », qu’on se disait.

Voir parlait d’artistes et traitait de sujets largement ignorés par les quotidiens avec un ton baveux que seules quelques têtes d’affiche du journalisme québécois (Foglia,

Petrowski) utilisaient.

Il est arrivé à Voir ce qui est arrivé à MusiquePlus : au début, nous étions plus ou moins seuls dans notre carré de sable. Et plus les années passaient, plus il y avait des émissions à la MusiquePlus sur les autres canaux et des textes à la Voir dans les quotidiens.

Résultat : plus on devenait influent, moins on demeurait pertinent. C’est comme les tatouages : au début, ça servait à se distinguer de la masse. Maintenant, tout le monde en a, même nos tantes.

De gauche à droite ?

« C’était l’époque où tu étais à gauche... »

Celle-là, je dois l’entendre 15 fois par semaine.

Ce à quoi je répliquerai : c’était l’époque où la gauche défendait vraiment des valeurs de gauche.

La liberté d’expression. La diversité des points de vue. Le nationalisme. Une allergie épidermique à la censure et à la religion.

L’antiracisme (le vrai, celui qui se fout de la race). L’égalité des sexes (la vraie, celle qui refuse de croire qu’un sexe est moralement supérieur à un autre). Le féminisme (le vrai, celui qui ne défend pas le droit des femmes de cacher leur sexualité).

Et, surtout, une haine farouche des barrières. Entre les sexes, les races et les communautés.

Ce n’est pas moi qui ai changé. C’est le monde autour de moi. Les valeurs que je défendais à l’époque, je continue de les défendre avec autant d’ardeur.

Le futur

Le prochain Voir est sûrement en train de se préparer dans un sous-sol, quelque part. Ce sera un journal différent, qui défendra d’autres valeurs et mènera d’autres combats.

Comme le chantait Charlebois : « Y en aura d’autres, plus jeunes plus fous, pour faire danser les bougalous. »