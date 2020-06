Normal People enfin au Québec

Le phénomène télévisuel du printemps en Angleterre débarque enfin au Canada. Après avoir regardé les 12 épisodes de Normal People, on comprend mieux le délire titanesque entourant cette série.

Diffusée sur BBC One au Royaume-Uni et offerte sur Hulu aux États-Unis, cette adaptation d’un roman à succès de l’auteure irlandaise Sally Rooney est relayée par CBC Gem depuis plus d’une semaine.

Qu’est-ce que CBC Gem ? Le pendant anglophone d’ICI Tou.tv. Bonne nouvelle : c’est une plateforme de vidéo sur demande gratuite. Mauvaise nouvelle : elle propose uniquement des titres en anglais. Radio-Canada confirme au Journal qu’une version française de Normal People sera produite. On ignore toutefois quand cette dernière sera disponible.

Sur papier, le scénario de Normal People n’a rien d’extraordinaire. On parle d’une histoire d’amour et d’amitié entre deux jeunes adultes d’une petite ville irlandaise. Le tout, étalé sur plusieurs années.

Au départ, Connell (Paul Mescal) correspond au cliché du capitaine de l’équipe de football de tout bon film américain pour ados : populaire, sportif, beau, intelligent et timide. Pour sa part, Marianne (Daisy Edgar-Jones) entre dans une catégorie légèrement plus nichée : la petite fille riche au sale caractère, brillante et victime d’intimidation.

C’est la manière dont évolue l’intrigue qui amène l’œuvre au niveau supérieur. Sans compter la finesse des dialogues, la réalisation sobre et délicate de Lenny Abrahamson (Room) et Hettie Macdonald (Dr Who), et surtout, l’interprétation juste, nuancée et inspirée des acteurs.

Normal People n’est pas pour les prudes. Le tabloïd britannique The Sun rapporte qu’au total, la série comporte 41 minutes de scènes de sexe.

Cette estimation nous paraît juste, mais ce que l’article omet de mentionner, c’est à quel point ces séquences sont magnifiquement filmées et – faut l’avouer – vachement érotiques. La chimie entre Mescal et Edgar-Jones est indéniable.

La folie furieuse

Normal People est en voie de devenir le Titanic d’une génération. (On parle du film, pas de l’accident de bateau.) Ses stars suscitent un engouement qui n’est pas sans rappeler celui provoqué par Leonardo DiCaprio et Kate Winslet en 1997.

Le Hollywood Reporter rapporte que certains téléspectateurs écrivent à l’adresse courriel fictive de Connell, qu’on aperçoit brièvement en cours de saison. Même la chaîne que porte Mescal durant l’émission soulève les passions. The Guardian la compare au t-shirt blanc classique popularisé par James Dean dans les années 1950. Un compte Instagram entièrement dédié au pendentif a été créé. Au moment d’écrire ces lignes, son nombre d’abonnés dépassait les 180 000.

Plusieurs amateurs ont également filmé leur réaction en regardant le dernier épisode. Résultat : Internet regorge de vidéos de fans pleurant à chaudes larmes pendant le générique de clôture.

Pour une série intitulée Normal People, ce niveau d’engouement n’a rien de banal.

► La série Normal People est offerte sur Gem, au rythme de deux nouveaux épisodes par semaine, jusqu’au 1er juillet.