Photos souvenirs: Denis Bernard

Débuts télé

Photo d'archives

L’un de ses premiers rôles à la télévision, celui de Raymond qui racontait des histoires à Félix (Jean-François Gaudet) dans l’émission jeunesse enregistrée à Québec, Félix et Ciboulette, présentée à Radio-Canada dès 1983. Natif de Lac-Etchemin, Denis était diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec et à l’époque, il était de tous les théâtres de la capitale nationale.

Télé et théâtre

Photo d'archives

Incarnant le personnage de Nicholas Lacharité aux côtés de Marina Orsini, dans la série Shehaweh, diffusée à Radio-Canada en 1993, il y a plus de 15 ans, l’histoire d’une jeune Amérindienne arrachée à son peuple par les Français. À la même époque, le comédien jouait beaucoup au théâtre, notamment pour la Compagnie Jean Duceppe.

Complet-cravate

Photo d'archives

Tel qu’on pouvait le voir interprétant l’homme d’affaires Laurent Nadeau, dans la série La misère des riches 2 diffusée à TVA en 1992-93. Denis avait alors 35 ans et il était déjà présent à la télévision québécoise depuis une dizaine d’années. Pour jouer les rôles d’hommes puissants qu’on lui confiera au fil des ans, il enfilera le complet-cravate à maintes reprises.

Dans la peau

Photo d'archives

Denis Bernard en entrevue au printemps 1994, pour parler de son rôle dans la pièce Cent Millions qui tombent, une pièce inachevée de Georges Feydeau. Au sein d’un groupe de fripons, le comédien tenait le rôle d’un homme de société d’un seul coup ruiné. Acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, Denis Bernard a depuis toujours le théâtre dans la peau.

Beaucoup de rôles

Photo d'archives

En 1994 à TVA, dans la série Le Sorcier. Aux côtés de Nathalie Coupal, le comédien campait le rôle du bon docteur Lafresnière en désaccord avec l’intraitable curé Plamondon (Pierre Chagnon). Il reprenait le rôle confié à Yves Soutière, amoureux de Biche Pensive (Geneviève Rochette), dans la série précédente Au nom du père et du fils. Denis Bernard a joué une trentaine de rôles à la télé.

► Denis a vécu les dernières semaines en confinement. Il vit cette période d’isolement aux côtés de sa conjointe et il fait des marches régulièrement. Il fait actuellement les voix francophones pour les publicités télé de TD Canada Trust, dans son petit studio maison. Il a aussi repris le chemin des studios de doublage. De son côté, aucune pièce ou mise en scène n’a dû être reportée ou annulée. Sa dernière mise en scène, la pièce Les filles et les garçons, a été présentée à La Licorne juste avant l’arrivée de la Covid-19.

► Le comédien est de retour à la télé dans Appelle-moi si tu meurs (photo), une série de huit épisodes où le drame et l’humour noir se côtoient. Il y joue le rôle de Mario, « El Taureau de Saint-Léonard », un mafieux italien endurci qui cache de profondes blessures. Une histoire d’amitié entre deux hommes que la vie a séparés, l’un étant devenu policier (Claude Legault) et l’autre mafioso, le premier devant démembrer la mafia montréalaise au risque de devoir envoyer celui qu’il aime comme un frère en prison. Sur addikTV et sur Club illico.